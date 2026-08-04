Desgaste del oficialismo: el 65% desaprueba la gestión de Milei y seis de cada diez votarían un cambio de gobierno en 2027

La aprobación del gobierno de Javier Milei volvió a mostrar señales de desgaste en el último informe nacional elaborado por Zuban Córdoba y Asociados. La encuesta refleja un escenario complejo para el oficialismo de cara al tramo final de su tercer año de gestión y al inicio de la carrera electoral hacia 2027.

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El principal dato del relevamiento es que el 65,3% de los consultados desaprueba la gestión del Gobierno, mientras que apenas el 33,4% la aprueba. En la misma línea, la imagen personal del Presidente también exhibe un saldo negativo: 61,3% tiene una imagen mala de Javier Milei, contra un 33,4% que mantiene una valoración positiva.

Los investigadores sostienen que el oficialismo atraviesa el momento más desafiante de su gestión. En la introducción del informe señalan que los terceros años suelen ser complejos para los gobiernos argentinos y advierten que, sin una mejora perceptible en los salarios y la actividad económica, será difícil recuperar apoyo político. También cuestionan la estrategia oficial de atribuir la falta de respaldo a problemas de comunicación y afirman que "la recuperación económica es algo que se siente o no se siente".

Economía: predominan el pesimismo y el deterioro personal

La percepción económica continúa siendo uno de los principales desafíos para la administración nacional. Según el estudio, el 64% considera que el país va en la dirección equivocada, mientras que sólo el 30% cree que el rumbo es correcto.

A nivel personal, los resultados son aún más contundentes: 53,9% asegura que hoy está peor económicamente que cuando asumió Javier Milei. Apenas el 13,2% afirma estar mejor, mientras que el resto sostiene que continúa igual de bien (16,7%) o igual de mal (14,4%). Para los autores del trabajo, la percepción social de la economía será uno de los factores decisivos de cara a las elecciones del próximo año.

La elección de 2027 ya condiciona el escenario político

El informe también indagó sobre el comportamiento electoral futuro. Allí aparece otro dato de alto impacto para el Gobierno. Ante la consulta sobre qué harían en las próximas elecciones presidenciales, el 61,9% respondió que votaría por un cambio del gobierno actual, mientras que el 33,4% optaría por la continuidad del oficialismo.

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Cuando la encuesta mide intención de voto por espacios políticos, el peronismo lidera con el 31,3%, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza, con el 28%. Más atrás aparecen el PRO (6,8%), el Frente de Izquierda (4,4%), Provincias Unidas (2,4%) y la UCR (2,3%), mientras que el 17,3% todavía no sabe a quién votará.

En un escenario reducido únicamente entre peronismo, La Libertad Avanza y la izquierda, la diferencia prácticamente desaparece: el peronismo obtiene 35,3% y La Libertad Avanza 33,8%, con un 24,3% de indecisos.

La "manósfera", otro eje del informe

Además de las variables políticas y económicas, el estudio incorpora un capítulo dedicado a la denominada «manósfera», el ecosistema digital integrado por plataformas como X, Reddit, YouTube y otros espacios donde circulan discursos vinculados con la masculinidad tradicional y posiciones antifeministas.

El relevamiento muestra que el 25% de los argentinos utiliza diariamente estas plataformas para informarse sobre temas de género, mientras que el 45,2% asegura no hacerlo nunca. A su vez, uno de cada cinco consultados justifica en alguna medida el acoso online contra mujeres que critican determinados grupos, un dato que los investigadores consideran una señal de alerta.

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Sin embargo, el trabajo también detecta un amplio consenso en torno a derechos adquiridos. El 92,6% afirma que el voto femenino es un derecho que ya no puede discutirse, el 94,5% rechaza eliminar ese derecho y el mismo porcentaje se opone a que sólo vote el varón jefe de hogar. Además, el 73% considera que reabrir el debate sobre el voto femenino constituye una señal de alarma.

El informe concluye que, aunque las posiciones regresivas siguen siendo minoritarias, la creciente circulación de estos discursos en comunidades digitales representa un fenómeno que merece seguimiento por su potencial impacto en la conversación pública y en la política argentina.