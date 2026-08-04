Villa General Belgrano celebra una nueva edición de “Apasionados por el Té” con entrada gratuita

Villa General Belgrano volverá a convertirse en el punto de encuentro para los amantes del té con una nueva edición de "Apasionados por el Té", que se desarrollará el 8 y 9 de agosto en el Salón de Eventos y Convenciones de la localidad. La propuesta será con entrada libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa, e incluirá degustaciones, talleres, capacitaciones y una feria especializada.

En diálogo con Perfil Córdoba, Gabriela Cachayu, representante del área de Turismo de Villa General Belgrano, explicó que la iniciativa llega a su décima edición y busca acercar al público a una experiencia integral vinculada a esta infusión. "Es una linda experiencia porque hay productores que vienen de distintas partes del país, hay degustaciones, capacitaciones, charlas, está todo relacionado y realmente es entrar a un mundo totalmente distinto", destacó.

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Durante las dos jornadas habrá actividades destinadas tanto a quienes ya conocen sobre el té como a quienes buscan iniciarse en el tema. Las capacitaciones abordarán desde la identificación de distintos blends hasta la elaboración de mezclas y técnicas de preparación. "Hay diferentes capacitaciones. Algunas son para aprender a distinguir diferentes clases de blends, cómo darles distintos sabores y otras son justamente para formarlos y realizarlos. Depende de si la charla la brinda un productor o un vendedor", explicó Gabriela.

Además de las propuestas gastronómicas, los visitantes encontrarán expositores dedicados a la cerámica, vajilla y accesorios relacionados con el ritual del té. "Va a haber mucha cerámica y muchas cosas lindas para venir a conocer y disfrutar de Villa General Belgrano", señaló.

La representante de Turismo recordó que el evento surgió a partir del Camino del Té, un circuito impulsado por distintas casas de té de la localidad. "Se juntaron hace muchos años diferentes casas de té para ofrecer una experiencia a los turistas. Después de ese Camino del Té surgió este evento anual, 'Apasionados por el Té', y todos los años apuestan a una nueva edición", comentó.

Un agosto cargado de actividades

Gabriela adelantó además que el calendario turístico continuará durante agosto con dos propuestas tradicionales de la localidad. Una de ellas será el Día del Huésped, que se celebrará el 15 de agosto con una jornada gratuita destinada a agasajar a quienes eligen Villa General Belgrano y el Valle de Calamuchita como destino turístico.

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La iniciativa, organizada por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Calamuchita (AHAB) con acompañamiento de la Municipalidad de Villa General Belgrano, contará con espectáculos, degustaciones dulces y saladas, servicio gastronómico, cerveza artesanal sin cargo y sorteos ofrecidos por hoteleros, comercios y establecimientos gastronómicos de la zona. Se trata de una celebración tradicional que busca reconocer a los turistas como protagonistas de la actividad turística del valle.

En tanto, el 16 de agosto se realizará una nueva edición del tradicional Strudel Fest, que tendrá como protagonista al clásico strudel de 100 metros elaborado por Eukapía Asociación Simple y Reposteros Artesanales de Villa General Belgrano. La propuesta combinará gastronomía y solidaridad, ya que todo lo recaudado será destinado al primer hospital de la localidad, una obra histórica para la comunidad. “Todos están invitados a probar este strudel con una receta bien germana de Villa General Belgrano. Es a beneficio del hospital y vamos a ver si no batimos el récord”, expresó Gabriela.