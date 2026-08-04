Una libertaria dijo que ya no hay más banderas "arco iris" y se salieron a responder

Las declaraciones de Barroso se viralizaron a través de un video publicado en redes sociales, donde sostuvo que durante el "Mes del Orgullo" ya no se ven "banderas arco iris" porque el Gobierno nacional eliminó el financiamiento estatal destinado a esas políticas. En ese mensaje también reivindicó el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del INADI, al afirmar que "se les terminó el financiamiento, se les fundió el negocio".

La respuesta llegó desde distintos sectores del movimiento feminista y de la diversidad. En diálogo con Perfil Córdoba la dirigente de izquierda, Liliana Olivero, calificó las declaraciones de Barroso como "una barbaridad tras otra" y cuestionó el análisis realizado por la referente libertaria.

"Lo que dijo Evelyn Barroso es una barbaridad tras otra, una amalgama de argumentos que no tiene pies ni cabeza", sostuvo Olivero. Además, recordó la masiva movilización del 1° de febrero de 2025 convocada luego de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre diversidad sexual. "Le dimos una respuesta muy contundente al Gobierno de Milei cuando tuvo el tupe de comparar y asociar el deseo homoerótico y el deseo de las personas de la diversidad sexual con la pedofilia", afirmó.

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La dirigente también rechazó la idea de que las actividades del colectivo hayan desaparecido y aseguró que el movimiento continúa organizándose en distintos puntos del país. "Si hiciera una investigación un poquito más seria se daría cuenta de que estuvo lleno de actividades en el Mes del Orgullo, justamente porque nuestros derechos jamás nos los regalaron, sino que los conquistamos con la lucha", expresó.

En ese sentido, destacó que en Córdoba continúan desarrollándose acciones y confirmó que distintas organizaciones ya trabajan en la organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, previsto para octubre.

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Olivero también cuestionó el cierre de organismos y programas impulsado por el Gobierno nacional. "Es nefasto que reivindique el cierre de programas y de las pocas políticas públicas que hubo bajo responsabilidad estatal", sostuvo, y advirtió que el desfinanciamiento ocurre en un contexto donde "tenemos un femicidio cada 31 horas, pibas desaparecidas e infancias abusadas".

Finalmente, aseguró que las movilizaciones realizadas durante este año demuestran que el movimiento mantiene vigencia más allá de las políticas estatales. "El pasado 3 de junio y el 8 de marzo dimos una clara respuesta. Hay una sociedad que dice no a la violencia machista y eso es lo que debería tener mucho más claro antes de decir cualquier barbaridad como la que dijo en estos días", concluyó.