Manzoni, el intendente "gaucho": entre el coqueteo libertario y su distancia con el PRO cordobés

Aunque asegura una y otra vez que no le interesa hacer carrera política y que atiende la gestión municipal en paralelo a su trabajo diario como productor agropecuario, Facundo Manzoni es uno de los nombres que más sonaron en los últimos días en las mesas políticas cordobesas.

Lejos de la rosca tradicional y continuando con sus tareas agrícolas en el campo familiar que maneja, el jefe comunal de la localidad ubicada en el sudeste cordobés generó ruidos por el acercamiento que mantuvo con dirigentes de La Libertad Avanza pensando en la estructura territorial libertaria del 2027. Primero recibió a Bornoroni en la inauguración de un nuevo espacio para el Paicor, y luego devolvió gentilezas en la cumbre de intendentes que el Jefe de Bloque de LLA en Diputados, organizó con autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Avanzada libertaria: cumbre con Santilli por 2027, cruces con la Provincia y más guiños a intendentes del interior

En las filas de La Libertad Avanza, reconocieron a Perfil Córdoba que Facundo Manzoni sería un dirigente importante para sumar a la lista de intendentes que apoyan en primer lugar la reelección del presidente Javier Milei y en segundo lugar a un candidato libertario que podría salir del propio Bornoroni o Luis Juez, los dirigentes que hoy por hoy cuentan con más chances de encabezar la boleta.

Segundo intento

No es la primera vez que el nombre de Manzoni suena en medio de las especulaciones sobre pases o reconfiguraciones. Ya en mayo de 2025, el propio intendente le había reconocido a este medio que habían intentado tentarlo para sumarse a las filas violetas. Hubo reuniones, encuentros, pero finalmente no hubo acuerdo. Por entonces, apostaba a una “patriada” en solitario para refundar el PRO desde las bases y “evitar que muera el partido”, según sus propias palabras.

Hoy, con la mira en el escenario del 2027, el alcalde del sudeste vuelve a hacer equilibrio, esquiva los elogios para el Centro Cívico, se distancia del PRO y si bien reconoce que tiene coincidencias, también asegura tener diferencias con el oficialismo nacional.

En diálogo con este medio, Manzoni repasó su presente territorial y explicó el trasfondo de sus vínculos políticos. “Yo estoy muy dedicado a mi pueblo, trabajo acá, a veces leo que se dicen muchas cosas pero yo no quiero ni pienso en una carrera política, no pienso en el trasfondo de las cosas”, señaló al ser consultado sobre las especulaciones en torno a su figura. Manzoni destacó los logros generados en su comuna: “En Viamonte hemos logrado un montón de cosas. Inauguramos un edificio para el Paicor y para el gabinete interdisciplinario municipal, con zoom para los chicos que vienen de la zona rural, aulas de apoyo, consultorios, y logramos hacer nuevo el hospital municipal. Hicimos foco en lo básico, educación y salud”.

Manzoni aprovechó para criticar al gobierno provincial por tema de seguridad: “Uno está un poco preocupado por la inseguridad, con hechos delictivos que corrompen la esencia del pueblo. Los mismos tres o cuatro personajes ya están identificados. Invertimos un montón en cámaras, somos de los primeros en adherirnos al sistema provincial, tenemos patrulla urbana y guardia local. Sin embargo, este fin de semana hubo un hecho y el vecino se acercó a la comisaría pero no había efectivos; en cinco localidades hay solo dos efectivos. Córdoba se debe un debate en materia de seguridad y también una reforma judicial”.

“Estoy alejado de la movida del PRO”

Manzoni señaló que el vínculo con las actuales autoridades del PRO no es bueno. Reconoció que no estuvo invitado a la asunción de Oscar Tamis, y señaló que tampoco tiene diálogo con el expresidente Mauricio Macri: “Yo soy del PRO, lo he dicho siempre, actualmente estoy afiliado al PRO. Pero también hay cosas que me agradan de LLA, otras cosas que las combato. Estoy un poco alejado de la movida del PRO y de todo el ruido simplemente porque creo que hoy no me hallo en la conducción del partido. Tal vez debería reunirme, sé que renovaron autoridades hace muy poco. no fui invitado. Tal vez en algún momento, si se da la oportunidad, me acerco. Desde mi lugar estoy dispuesto a apoyar al partido. No quiero encabezar ni presidir listas; es un espacio político que me vio crecer y en el que me desenvuelvo en este mundo. Yo no quiero que el espacio político del PRO muera, si puedo potenciarlo, lo haré”.