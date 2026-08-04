EN VIVO | Juicio a Oscar González: declaran familiares de las víctimas y testigos clave en Villa Dolores

El juicio contra el exlegislador Oscar González por la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres continúa este martes en los Tribunales de Villa Dolores con una nueva ronda de testimonios.

La segunda audiencia estará centrada en las declaraciones de familiares de las víctimas, testigos y personas que participaron en las primeras actuaciones tras el siniestro que, en octubre de 2022, provocó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó gravemente heridas a Marina Bengoa y Alexa Miranda.

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Entre los principales convocados para esta jornada figuran Nassia González y Gustavo Álvarez, madre y padre de crianza de Alexa Miranda, además de Laura Bengoa, hermana de la docente fallecida.

También se espera que declaren automovilistas, efectivos policiales y otros testigos incorporados a la investigación.

Con el avance del debate oral, el Tribunal comenzará a profundizar en la reconstrucción de los minutos posteriores al choque y en las actuaciones realizadas por quienes intervinieron en el lugar del hecho, una etapa considerada clave para el desarrollo del proceso.

El minuto a minuto

8:00 | Óscar Gonzales ingresó a Tribunales junto con su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini.

En la primera jornada del juicio, celebrada el lunes, el Tribunal leyó la acusación contra González y realizó el trámite de identificación del imputado. Durante esa instancia, el exlegislador afirmó que está jubilado desde hace dos años, que percibe un haber cercano a los cinco millones de pesos mensuales y negó tener bienes a su nombre.

Luego, se abstuvo de declarar y volvió a rechazar su responsabilidad en los hechos por los que es juzgado.