Hallaron sana y salva en Brasil a Micaela Albornoz

Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años que fue vista por última vez el 24 de junio en Rosario, apareció sana y salva en la ciudad brasileña de Florianópolis, según informó el gobierno de Santa Fe.

La vocera del Poder Ejecutivo local, Virginia Couddanes, consignó que la joven está en el Consulado Argentino de esa ciudad, ubicada al sur de Brasilia, al que llegó con el DNI de una vecina para pedir ayuda con el objetivo de retornar a San Pablo.

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Hallaron sana y salva a Micaela Albornoz

El documento presentado por Albornoz era rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, lo que "permitió su identificación, que fue corroborada mediante sus huellas dactilares", explicó la portavoz en declaraciones difundidas por NA.

Albornoz se había retirado de su domicilio en Villa Manuelita, zona sur de Rosario. Se registraron movimientos bancarios en la terminal de ómnibus de Córdoba, y hasta surgió una pista que indicaba su presunta estadía en Santiago del Estero.

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Buen estado de salud

El gobierno santafesino ofreció una recompensa de $10 millones para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero, al tiempo que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandro Monteoliva, hizo lo propio con una suma de $5.000.000.

Micaela fue hallada en buen estado de salud y se espera que pronto pueda reencontrarse con su familia, que realizó diversas marchas para reclamar su aparición.

Fuente: NA.