Vacaciones de invierno en Córdoba: el turismo generó un impacto económico de $285.000 millones

Córdoba cerró una positiva temporada de vacaciones de invierno con un impacto económico estimado en $285.000 millones y la llegada de más de 750 mil turistas, consolidándose una vez más entre los destinos más elegidos de la Argentina.

El balance contempla todo el período de vacaciones de invierno, que se extendió hasta el 2 de agosto debido al cronograma escalonado de los recesos escolares en las distintas provincias.

Esta distribución permitió sostener un flujo constante de visitantes durante todo el mes de julio, beneficiando a los principales destinos turísticos cordobeses.

Cuál fue el gasto promedio

El gasto promedio diario por visitante alcanzó los $143 mil, reflejando el importante movimiento que generó el turismo en los sectores de alojamiento, gastronomía, comercio, transporte y actividades recreativas en toda la provincia.

Los valles de Calamuchita y Punilla fueron los destinos más elegidos por los turistas provenientes de la provincia de Buenos Aires, uno de los principales mercados emisores del país.

Durante todo el mes, Córdoba desplegó una intensa agenda de propuestas que incluyó festivales, espectáculos, actividades culturales, eventos deportivos, experiencias gastronómicas y opciones recreativas para toda la familia, distribuidas en cada una de sus regiones.

Esta diversidad de actividades contribuyó a sostener el movimiento turístico y a potenciar el atractivo de la provincia durante toda la temporada invernal.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, expresó: «Este balance positivo cobra un valor especial en el contexto actual y refleja el esfuerzo conjunto del sector público y el privado para seguir ofreciendo una propuesta turística competitiva y de calidad”.

Capitani remarcó que “la intensa agenda de eventos, sumada a una oferta diversa y accesible, permitió sostener el movimiento de visitantes en toda la provincia. Incluso, informes nacionales destacan a Córdoba entre los destinos con mejor desempeño del invierno y la ubican como una de las alternativas más convenientes para vacacionar en familia. Ese es el camino que vamos a seguir fortaleciendo para consolidar a Córdoba como un destino elegido durante todo el año».

Un destino que sigue atrayendo turistas

En línea con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Córdoba volvió a ubicarse entre los destinos turísticos con mejor desempeño del país durante las vacaciones de invierno, impulsada por una intensa agenda de actividades culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas que se desarrolló a lo largo de todo el mes.



El informe nacional también destaca a la provincia entre los destinos más elegidos de la temporada, junto a Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

Además un relevamiento de la Fundación ECOSUR posicionó a Córdoba como el destino nacional más económico para vacacionar en familia durante una semana, reafirmando la competitividad de su oferta turística y su excelente relación entre calidad, servicios y precios.

Con estos resultados, Córdoba reafirma su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país y demuestra la fortaleza de una propuesta que combina naturaleza, cultura, gastronomía, eventos y entretenimiento durante todo el año.

El trabajo articulado entre el sector público y el privado, junto con una agenda sostenida de actividades en todo el territorio provincial, continúa impulsando el desarrollo de la actividad turística y su impacto positivo en las economías regionales y en toda la cadena de valor del sector.

Fuente: Gobierno de Córdoba.