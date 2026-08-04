Mientras avanza el juicio contra Oscar González en los Tribunales de Villa Dolores por la tragedia de las Altas Cumbres, la familia de Alexa Miranda volvió a cargar con dureza contra el exlegislador.

En ese marco, Gustavo Álvarez, padre de crianza de Alexa Miranda, aseguró en diálogo que el exlegislador recibe un trato diferencial dentro del proceso judicial.

"No tengo una sensación de trato especial. Yo tengo la certeza de que tiene un trato especial", afirmó.

Álvarez explicó que esa percepción se reforzó durante las primeras audiencias, cuando la defensa intentó plantear la nulidad del juicio. "Tuvimos que preguntarle a las autoridades provinciales si el tribunal en Villa Dolores pertenecía al Poder Judicial de Córdoba o era propiedad de Oscar González", cuestionó a Cadena3.

No obstante, valoró que el tribunal rechazara ese planteo y permitiera que las jóvenes declararan. "Eso nos dio un poco más de tranquilidad", sostuvo.

El padre de Alexa también apuntó contra la actitud que, según afirmó, mantuvo González desde el accidente ocurrido en octubre de 2022.

"Es realmente increíble la actitud de este señor González, porque de doctor ya no tiene nada… nunca se acercó ni se preocupó por las chicas, ni siquiera en el momento en que cometió el crimen vial", expresó.

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Además, consideró que el exfuncionario incumplió con los principios de su profesión. "Como médico, faltó al juramento hipocrático de manera grave", remarcó.

La indemnización que la familia rechazó

Álvarez explicó por qué la familia decidió no aceptar una propuesta de indemnización cercana a los 400 millones de pesos. "Alexa tiene secuelas que son de por vida… ninguna obra social me paga por lo excesivo de los gastos que tiene en insumos médicos, rehabilitación, traslados y demás. Esto nunca lo han ofrecido", sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la situación patrimonial del imputado no coincide con la información brindada durante el juicio. "Tiene un montón de cosas y testaferros. Que no vengan a insultar a la inteligencia de la persona común y corriente", afirmó.

"Se trata de un poderoso que, en vez de hacerse cargo y responsable de las cosas, trata y sigue tratando de tapar… ayer volvió a negar los hechos", manifestó.

También sostuvo que el exlegislador creyó que podía resolver el conflicto mediante una compensación económica. "Pensó que iba a poder comprarnos, doblegarnos la dignidad. Nosotros lo hemos llevado a juicio y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", enfatizó, también a Cadena3.