Cambio de época: Es oficial, María José Alcázar asumió como la primera directora en el Monserrat

María José Alcázar asumió la dirección del Colegio Nacional de Monserrat y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo desde la fundación de la institución, en 1687. La ceremonia se realizó en el marco del 339° aniversario del colegio dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

"Hoy asumo la dirección del Colegio Nacional de Monserrat y es un gran honor ser la primera mujer en ocupar este cargo a 339 años de la fundación del colegio más antiguo y una de las mejores instituciones educativas de nuestro país", afirmó Alcázar durante su discurso de asunción.

Por primera vez en 339 años, el Monserrat tendrá una mujer directora

Alcázar llegó al cargo tras las elecciones realizadas los primeros días de junio de 2026, mediante el voto directo de la comunidad de los colegios preuniversitarios dependientes de la UNC. Su lista, "Ser Más Monserrat", obtuvo el 62,98% de los votos.

Su gestión se extenderá entre 2026 y 2029, al frente de una de las instituciones educativas más antiguas de la Argentina.

"No represento un punto de llegada, sino un punto de continuidad"

En su discurso, la nueva directora enmarcó su asunción como parte de un proceso colectivo. "Si hoy una mujer ocupa por primera vez este lugar, es porque muchas otras personas, antes que nosotros, ampliaron los horizontes del Monserrat con sabiduría, convicción y valentía para garantizar igualdad real de oportunidades para toda la comunidad", sostuvo.

Y agregó: "Lo hago con la conciencia de que no represento un punto de llegada, sino un punto de continuidad. Y deseo que este paso personal y colectivo siga abriendo camino para las generaciones futuras".

Alcázar también tuvo palabras para quienes compitieron con otra propuesta en las elecciones de junio. "El disenso, cuando es honesto, no destruye: enseña y así es como entre todos fortalecemos la democracia en las instituciones", expresó.

Educación pública en la era de la inteligencia artificial

La flamante directora vinculó el rol formativo del colegio con los desafíos tecnológicos actuales. "En la era de la IA, el valor de la formación humanista se potencia, será nuestra tarea seguir educando en virtud y letras, de la mano del amor, la empatía y el compromiso con la sociedad", planteó.

Alcázar cerró su discurso con un compromiso explícito hacia la gestión pública de la educación: "Continuaremos trabajando y defendiendo la educación pública y de calidad por nuestros estudiantes, por nuestros docentes y nodocentes, por este colegio y por la universidad nacional de Córdoba".

En el discurso pronunciado por el aniversario de la institución, Alcázar repasó los orígenes del colegio. "Un 1º de agosto de 1687 comenzó a escribirse esta historia", recordó, en referencia a la fecha de fundación del Monserrat.

La directora destacó la continuidad de la misión educativa de la institución pese a los cambios de época. "Cambiaron los tiempos. Cambiaron las ideas. Cambiaron las formas de enseñar y de aprender. Pero hubo algo que permaneció exactamente igual: la certeza de que la educación transforma personas, y que esas personas transforman al mundo", señaló.

Ratificó su defensa del carácter estatal y gratuito de la educación que brinda la institución: "Defendiendo día a día, más aún en los tiempos que corren, una educación pública, gratuita y de calidad".