El AS bajo la manga de González: la estrategia con la que busca desarmar la acusación

Tras la primera audiencia del juicio contra el exlegislador Oscar González por el choque fatal de las Altas Cumbres, su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, defendió el planteo de nulidad que presentó ante el tribunal y aseguró que la acusación fiscal presenta "vicios muy grandes". Además, sostuvo que la estrategia de la defensa apunta a demostrar que el proceso "está edificado sobre bases falsas".

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Ortiz Pellegrini explicó que el pedido de nulidad fue una decisión estratégica y cuestionó que la fiscalía, a su entender, omitió valorar pruebas, testimonios y pericias incorporadas durante la investigación. "La nulidad es una forma de expresar una posición estratégica de la defensa. Seguramente el señor juez va a negar la nulidad ahora y va a postergar su pronunciamiento para el momento de la sentencia", afirmó.

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El abogado explicó que, a su criterio, la fiscalía omitió valorar pruebas que forman parte del expediente y cuestionó especialmente la forma en que se interpretó la velocidad a la que circulaba González al momento del siniestro. "La fiscal reconoce cómo la pericia determina la velocidad y los métodos científicos que debieron usarse. Pero después la desecha diciendo que a ella le parece otra cosa. Una fiscal no puede prescindir de una pericia científica con su propia voluntad", sostuvo.

Ortiz Pellegrini también apuntó contra la reconstrucción de la mecánica del choque y aseguró que existen testimonios y registros audiovisuales que, según la defensa, no fueron considerados en la acusación. "Los testigos presenciales describen cómo el auto rojo adelanta al camión violando la línea amarilla. La fiscal recogió esa prueba, pero cuando acusa no la valora", señaló.

En ese sentido, explicó que una filmación incorporada a la causa mostraría al vehículo conducido por Alejandra Bengoa detrás de un camión antes del accidente y delante de ese mismo vehículo instantes después. "En un trayecto donde toda la ruta tiene línea amarilla continua, el auto aparece primero detrás del camión y después delante. Además está la declaración del camionero, que dijo que el auto apareció de frente como un fantasma", afirmó.

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El defensor insistió en que esos elementos debieron ser considerados al formular la acusación. "No puede ignorar la ley, no puede ignorar los testigos, no puede ignorar las pericias. Son pruebas que la propia fiscal produjo durante la investigación", remarcó.

Estado de González

Consultado sobre el estado anímico de González luego de la primera jornada del juicio, Ortiz Pellegrini aseguró que el exlegislador afronta el proceso con tranquilidad. "Muy bien, está al lado mío, está en perfecto estado", respondió.

Finalmente, aclaró que la defensa no cuestiona el derecho de las víctimas a ser indemnizadas por los daños sufridos y afirmó que el debate debe concentrarse exclusivamente en las responsabilidades penales. "No está en discusión la reparación de los daños sufridos por Alexa ni por Marina. Acá lo que está en discusión es la cuestión penal de las culpas relativas de los conductores".