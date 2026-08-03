Boretto asumió en la UNC y puso el foco en la IA sin perder la dimensión humana

La Universidad Nacional de Córdoba inició este lunes un nuevo período de gestión con la asunción de Jhon Boretto como rector y Mariela Marchisio como vicerrectora, quienes conducirán la institución durante el período 2026-2030.

La fórmula fue reelegida por voto directo de la comunidad universitaria en las elecciones realizadas en mayo pasado. El acto se realizó en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, con la presencia de autoridades universitarias, funcionarios provinciales y municipales, representantes del Poder Judicial, dirigentes gremiales, agrupaciones estudiantiles, referentes empresariales y representantes de distintas instituciones.

Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, además de rectores de universidades nacionales.

Antes de la asunción, el secretario general de la UNC, Daniel Lago, dio lectura al acta mediante la cual Boretto y Marchisio tomaron posesión de sus cargos.

“Liderar los cambios en lugar de solo reaccionar”

Durante su discurso, Boretto señaló que uno de los principales desafíos de la educación superior está relacionado con el avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“La transformación de nuestra universidad no ocurrirá por inercia, sino por voluntad política y una concepción estratégica con una mirada prospectiva, capaz de liderar los cambios en lugar de solo reaccionar ante ellos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo tecnológico también incrementa la responsabilidad de las universidades.

“Si las nuevas tecnologías modifican profundamente la manera en que producimos conocimiento, entonces también aumenta la responsabilidad de las universidades”, expresó.

El rector planteó que el desafío no pasa solamente por incorporar nuevas herramientas, sino también por sostener la formación de profesionales y ciudadanos.

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“Nuestra tarea sigue siendo formar ciudadanos responsables, capaces de pensar, crear, decidir, colaborar y comprometerse con los problemas de su tiempo. Cuanto más avanzada sea la tecnología, más importante será el trabajo sobre lo humano”, sostuvo.

Y agregó: “Nuestra desafío generacional” será construir “comunidades universitarias que sepan aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas sin perder aquello que nos hace humanos”.

El futuro del trabajo y las trayectorias educativas

Boretto también se refirió a los cambios que atraviesan el mundo laboral y científico y al impacto que tendrán sobre las universidades.

“Las nuevas realidades laborales, científicas y sociales nos muestran que las trayectorias educativas serán cada vez más diversas y dinámicas. La Universidad debe estar preparada para acompañar esos recorridos”, afirmó.

El reclamo por el financiamiento universitario

Durante su discurso de asunción, el rector también ratificó el compromiso de la UNC con la defensa de la educación superior pública y reclamó por el financiamiento del sistema universitario nacional.

“Defender el financiamiento universitario es defender la posibilidad de que la universidad pública siga cumpliendo su misión histórica”, sostuvo.

Boretto anunció además que durante el nuevo período se fortalecerán las políticas relacionadas con salud mental, inclusión, acompañamiento integral de estudiantes, docentes y nodocentes y políticas de cuidado.

“La mejor defensa de la universidad pública”

Hacia el final de su discurso, el rector se refirió al vínculo entre la UNC y la sociedad y sostuvo que la legitimidad de la universidad pública debe construirse de manera cotidiana.

“La mejor defensa de la universidad pública es una universidad que demuestra todos los días su valor. Que escucha, que se vincula, que transforma vidas y que devuelve a la sociedad el esfuerzo que hace para sostenerla”, afirmó.

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Boretto también vinculó la reelección con la continuidad de una forma de gestión.

“La continuidad de este proyecto reafirma una forma de gestionar: abierta, cercana, colaborativa, plural y convencida de que nadie transforma una institución de esta magnitud en soledad”, completó.

Con la asunción de Boretto y Marchisio comenzó formalmente el período 2026-2030 de la UNC, con una agenda que tendrá entre sus principales temas la transformación tecnológica, el financiamiento universitario, la inclusión y el vínculo de la institución con la sociedad.