Buenos Aires recibió más de 590 mil turistas durante las vacaciones de invierno

Buenos Aires cerró las vacaciones de invierno con un balance turístico positivo, más de 594 mil visitantes llegaron a la Ciudad durante las cuatro semanas del receso, generando un impacto económico superior a los $275 mil millones, según las estimaciones del Observatorio del Ente de Turismo porteño.

El movimiento turístico también se reflejó en la actividad hotelera. La ocupación promedio alcanzó el 70% en todas las categorías, con un pico del 77% durante la tercera semana del receso, uno de los momentos de mayor circulación de visitantes.

¿Por qué nos entusiasma tanto recibir algo gratis? La psicología detrás de las recompensas

“Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento. Miles de familias siguen eligiendo a la Ciudad para disfrutar de unos días de descanso”, destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Una agenda para toda la familia

El resultado turístico estuvo acompañado por una programación especial que incluyó propuestas culturales, espectáculos, experiencias inmersivas, actividades al aire libre y eventos gastronómicos para distintos públicos.

Entre las iniciativas más convocantes estuvo el Buenos Aires Fan Fest, que permitió a vecinos y turistas seguir las últimas instancias de la Copa Mundial de la FIFA™ con partidos en pantalla gigante, espectáculos, gastronomía y actividades recreativas.

Transporte urbano de Córdoba: nuevos recorridos y modificaciones en las líneas del corredor 7

La cartelera teatral también fue uno de los principales atractivos del receso. Obras como Disney On Ice, Annie, Anastasia y Charly y la fábrica de chocolate formaron parte de una programación orientada al turismo familiar. A estas propuestas se sumaron espacios culturales como la Feria del Libro Infantil, Maravillosa Alicia y el Museo Participativo de Ciencias, además de eventos gastronómicos como Caminos y Sabores.

Cultura, gastronomía y entretenimiento

Desde el Ente de Turismo destacaron que la estrategia de la Ciudad apunta a sostener una oferta diversa durante todo el año. Buenos Aires cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol.

Luego del receso invernal, la programación continúa con nuevas actividades para residentes y turistas. Entre ellas se encuentra Estación Vacaciones, en el Parque Ferroviario Colegiales, con espectáculos musicales, juegos, espacios recreativos y propuestas gastronómicas. Además, se desarrollará Invierno en las Plazas, una iniciativa gratuita con actividades familiares en espacios verdes como Parque Chacabuco, Plaza Almagro y Plaza Roque Sáenz Peña.

Un destino internacional

El posicionamiento turístico de Buenos Aires también se mantiene en el plano internacional. La Ciudad fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y conserva desde hace 15 años el liderazgo en América dentro del ranking ICCA, que mide el desempeño de los destinos en la organización de eventos internacionales.

"Si él quiere ayudarnos tiene que admitir que es culpable": el fuerte reclamo de Alexa Miranda antes del juicio a Oscar González

Con una combinación de cultura, gastronomía, espectáculos, deporte y entretenimiento, Buenos Aires busca consolidarse como un destino atractivo durante todo el año, más allá de las temporadas de vacaciones.