Oscar González se abstuvo de declarar y afirmó que no tiene bienes: "Vivo en una casa alquilada"

Oscar González se sentó este lunes en el banquillo de los acusados de la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde comenzó el juicio en su contra por el siniestro vial ocurrido en octubre de 2022, en el que murió una mujer y otras dos personas resultaron heridas.

El exlegislador provincial está acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas. Al comenzar la audiencia, su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, planteó la nulidad del proceso y cuestionó distintos aspectos vinculados con la causa. El tribunal dispuso un cuarto intermedio para analizar el planteo. Luego, el juez Santiago Camogli, presidente de la Cámara, resolvió rechazar el pedido de nulidad presentado por la defensa, por lo que el debate continuó con el desarrollo previsto.

Oscar González: “Niego los hechos que se me imputan”

Tras la resolución del tribunal, se procedió a la lectura de la acusación contra González. Luego, el exlegislador fue sometido a las preguntas de rigor sobre sus datos personales.Durante ese momento, González manifestó que actualmente no posee bienes y señaló que es jubilado desde hace aproximadamente dos años. Según indicó ante el tribunal, precisó que percibe "5 millones 700 mil pesos" mensuales.

"Si él quiere ayudarnos tiene que admitir que es culpable": el fuerte reclamo de Alexa Miranda antes del juicio a Oscar González

Al ser consultado sobre su patrimonio, González respondió: "Vivo en una casa alquilada" y negó tener bienes a su nombre. Cuando el tribunal continuó con preguntas vinculadas a otros aspectos patrimoniales, su abogado defensor objetó el interrogatorio al afirmar: "No, son datos personales, doctor, no corresponde que lo responda".

Finalmente, cuando llegó el momento de prestar declaración, González decidió abstenerse de declarar. Sin embargo, dejó asentada su postura frente a la acusación: “Me abstengo de declarar y niego los hechos que se me imputan”.

De esta manera, el exlegislador mantuvo la posición que ya había expresado anteriormente durante la investigación y negó responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.

Las claves del juicio a Oscar González: la estrategia de la defensa apuesta a la absolución y promete "sorpresas"​

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de González por el siniestro vial que derivó en la muerte de una mujer y dejó a otras personas heridas. Con el rechazo del planteo de nulidad y la abstención de declarar del acusado, el juicio continúa ahora con la etapa de producción de prueba y las declaraciones previstas durante el debate.

La Cámara del Crimen de Villa Dolores deberá analizar las pruebas incorporadas al expediente y los testimonios que se presenten durante las audiencias antes de llegar a una resolución sobre la responsabilidad penal del exlegislador.