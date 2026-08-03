Por qué las plataformas interactivas están ganando la batalla por el tiempo libre de los argentinos

Hubo un momento en que la competencia parecía sencilla. Las plataformas de entretenimiento invertían en sumar películas, series o documentales convencidas de que el catálogo era el principal argumento para atraer usuarios. Si una tenía mil títulos y otra dos mil, la ecuación parecía resuelta.

Hoy esa lógica empieza a mostrar grietas. Pues el problema ya no es la falta de contenido, sino el exceso. Nunca fue tan fácil encontrar algo para ver y, al mismo tiempo, nunca fue tan común pasar varios minutos recorriendo recomendaciones sin decidirse por ninguna. Lo que escasea no son las opciones; es el tiempo para aprovecharlas.

Herbert Simon anticipó esa tensión mucho antes de que existieran Netflix o los teléfonos inteligentes. En uno de sus ensayos, escribió: “Lo que la información consume es bastante evidente: consume la atención de quienes la reciben. Por ello, una abundancia de información genera una pobreza de atención”.

Esa idea terminó convirtiéndose en el punto de partida de lo que hoy conocemos como economía de la atención. Y vista desde la Argentina de 2026, la frase resulta más vigente que nunca.

El negocio ahora compite por horas

La pregunta dejó de ser cuántos usuarios tiene una plataforma. Ahora es cuánto tiempo consigue retenerlos.

Durante años, el streaming respondió a esa disputa con una receta conocida: más estrenos, más producciones originales y más franquicias. Pero el crecimiento del mercado trajo una consecuencia inesperada. Los catálogos se multiplicaron al mismo tiempo que lo hicieron las suscripciones y, para muchos hogares, seguir todas las novedades empezó a ser materialmente imposible.

Ahí aparece un concepto que ya forma parte del debate de la industria: la subscription fatigue. Cada vez son más los consumidores que sienten el desgaste de pagar varias plataformas a la vez. Los aumentos de precios aplicados por Netflix, Max y otros servicios

reforzaron esa percepción, mientras los paquetes o bundles comenzaron a ganar espacio como una forma de reducir costos y simplificar la oferta.

Paradójicamente, la abundancia terminó fragmentando la atención.

Argentina como el escenario perfecto para el cambio

Este cambio de hábitos no ocurre en el vacío. También depende de las condiciones tecnológicas, y Argentina lleva varios años mejorando la calidad de sus conexiones. Según CABASE, más del 60% de los hogares dispone de velocidades superiores a 50 Mbps y cerca de cuatro de cada diez ya superan los 100 Mbps. En otras palabras, las limitaciones técnicas dejaron de ser el principal obstáculo para consumir contenidos o participar en experiencias digitales más exigentes.

Con la infraestructura resuelta, la competencia se trasladó a otro terreno. Si todas las plataformas funcionan correctamente, ¿por qué algunas consiguen que los usuarios vuelvan todos los días y otras no?

La respuesta tiene menos que ver con el ancho de banda que con el diseño de la experiencia.

Cuando participar vale más que mirar

Una serie puede sorprender durante ocho capítulos; un documental puede convertirse en conversación durante algunos días. Después llega el siguiente estreno. Esas son las normas de los audiovisuales, pero las plataformas interactivas juegan con

reglas distintas. No necesitan renovar su catálogo todas las semanas porque el contenido cambia cada vez que participan los propios usuarios. La diferencia parece menor, pero modifica por completo la economía del negocio.

Las empresas que funcionan bajo este modelo generan valor a partir de las interacciones entre distintos grupos de usuarios. Cuantas más personas participan, más atractiva resulta a plataforma para quienes llegan después. Es el mecanismo que la literatura económica describe como network effects o efectos de red.

No es una cuestión tecnológica. Es una cuestión estructural. El crecimiento se desvincula exclusivamente de la inversión en contenido y empieza a sostenerse sobre la propia actividad de la comunidad.

El caso de las plataformas competitivas

Si hay un segmento donde esa lógica se observa con claridad, es el de las plataformas competitivas.

Después de 2020, Chess.com experimentó un crecimiento extraordinario en distintos mercados, incluida Argentina. El fenómeno fue llamativo porque demostró que un juego con siglos de historia podía convertirse en uno de los grandes protagonistas del entretenimiento digital sin necesidad de producir contenido nuevo todos los meses.

Las ligas de deportes de fantasía siguen un patrón parecido. Lo mismo ocurre con muchos juegos móviles centrados en la competencia entre usuarios.

Por su parte, los juegos de cartas representan otro caso interesante para observar cómo funciona la fidelización en la economía de la atención. Está aquí donde las plataformas de poker online se atribuyen la categoría de servicios, y la permanencia no depende de un flujo constante de novedades, sino de la posibilidad de mejorar habilidades, desarrollar estrategias y participar dentro de una comunidad activa. Cada sesión es distinta porque cambia el contexto, cambian los participantes y cambian las decisiones que deben tomarse.

Ese rasgo las diferencia de las páginas de consumo pasivo. El incentivo para regresar nace de una experiencia que evoluciona con la participación de la comunidad. Desde el punto de vista económico, esa dinámica genera una relación más estable entre usuario y plataforma porque el valor aumenta a medida que crecen las interacciones.

Vista en conjunto, esta categoría comparte una característica con Chess.com, las ligas de deportes de fantasía y los juegos móviles competitivos: todas construyen su crecimiento alrededor de la participación. La atención no se captura solo con contenido; también se sostiene ofreciendo motivos para volver.

El consumidor argentino también está redefiniendo el valor del entretenimiento

La economía doméstica influye en esta transformación. En un contexto donde cada suscripción compite con otros gastos del hogar, la percepción de valor gana importancia. Ya no alcanza con que una plataforma tenga mucho contenido disponible. Cada vez pesa más

la sensación de que el tiempo invertido genera una experiencia distinta.

Ese cambio se refleja en varios comportamientos:

● Los usuarios revisan con más frecuencia cuántas suscripciones mantienen activas;

● Las plataformas que fomentan la participación muestran comunidades más estables que aquellas apoyadas únicamente en estrenos;

● El tiempo de ocio comienza a repartirse entre formatos pasivos e interactivos en lugar de concentrarse exclusivamente en el streaming;

● La competencia ya no enfrenta a unas plataformas audiovisuales contra otras; también enfrenta modelos de negocio diferentes.

Por eso resulta insuficiente analizar el mercado en función de quién produce más contenido. La discusión se desplazó hacia otro lugar.

Conclusión

La economía de la atención nunca trató de información, sino de tiempo. Herbert Simon lo planteó mucho antes de que existieran las plataformas digitales y el mercado parece haber terminado dándole la razón.

Mientras el streaming busca retener usuarios mediante un flujo constante de estrenos, las plataformas interactivas siguen otro camino: convierten la participación en su principal activo. El crecimiento de Chess.com, las ligas de deportes de fantasía, los juegos móviles competitivos y las comunidades construidas alrededor de los juegos de cartas muestra que la fidelización ya no depende solo del contenido disponible. En una industria donde todas las pantallas compiten por las mismas horas del día, la diferencia empieza a estar en quién consigue que el usuario quiera volver mañana, no solamente en quién logra captar su atención hoy.