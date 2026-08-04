Córdoba destinará $3.500 millones para fortalecer la educación técnica y su vínculo con el sector productivo

El gobernador Martín Llaryora anunció una inversión superior a los 3.500 millones de pesos para fortalecer la educación técnica y profesional de Córdoba, a través de los programas FORTEC@Cba y EduTEC. La estrategia apunta a mejorar el equipamiento escolar, capacitar a los docentes y ampliar las oportunidades de formación para miles de estudiantes en más de 900 instituciones de todo el territorio provincial.

Durante la presentación en el Centro Cívico, Llaryora remarcó que la medida busca consolidar un modelo educativo conectado con el desarrollo económico y la innovación. “El rol del Estado es igualar oportunidades. No da lo mismo que todos tengan acceso a una educación de alta calidad y a oportunidades de futuro a que solo las tengan unos pocos”, afirmó el mandatario. “Este fortalecimiento de la educación técnica es una buena noticia que Córdoba le da a toda la Argentina, para que en nuestro querido país se imite este ejemplo de defensa educativa. Lo que hacemos hoy no es solo un acto de rebeldía; es un acto de sensatez".

La implementación se estructurará en dos ejes principales. A través de FORTEC@Cba, la Provincia destinará más de 2.000 millones de pesos para beneficiar a 681 instituciones de nivel secundario, técnico y superior, y alcanzará a casi 197.000 estudiantes mediante la provisión de equipamiento e insumos.

En tanto, EduTEC invertirá más de 1.500 millones de pesos orientados a 43 escuelas técnicas y cerca de 19.200 alumnos, enfocándose en especialidades críticas como electrónica, electromecánica, agropecuaria, automotor y maestro mayor de obras.

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Articulación

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó que la iniciativa se sostiene sobre un sólido esquema de articulación público-privada. El plan contempla el trabajo conjunto con cámaras, empresas y organismos vinculados a la construcción, la energía, los biocombustibles y la industria automotriz —como EPEC, CAMARCO y firmas del sector agroindustrial y motor— para garantizar prácticas en contextos reales de trabajo y alinear la formación con las demandas del mercado laboral actual.

En diálogo con Perfil Córdoba, el Ministro comentó: "El gobernador consideró que el equipamiento no debería llegar solo, sino que debería llegar también con capacitación para que los chicos tengan esos entornos enriquecidos de aprendizaje. Son aproximadamente 3500 millones de pesos que se van a estar distribuyendo en nuestras escuelas técnicas para poder potenciar los procesos de aprendizaje, sumado a las pasantías y al sistema dual".

El funcionario precisó que actualmente hay 18.000 pasantías en más de 5.000 empresas, más de 200 entornos de simulación y firmas de la región. Asimismo, la oferta formativa continúa expandiéndose hacia sectores estratégicos de alta demanda, tales como robótica, inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables y economía circular.