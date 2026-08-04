Vozinha, con nuevo club y entrenador cordobés

Sin haber jugado un solo partido, Josimar José Évora Dias, conocido en el mundillo futbolero por el apodo Vozinha, ya es furor en Chile. Al mejor estilo de ‘Gran Hermano’, las redes sociales del Club Social y Deportivo Colo Colo registraron este lunes el arribo a Santiago del arquero del seleccionado de Cabo Verde, dos semanas después de la finalización del Mundial 2026, donde integró ‘El Equipo Ideal’ en la votación de la Fifa.

Los posteos mostraron al flamante refuerzo de ‘El Cacique’ llegando al aeropuerto, el multitudinario recibimiento de los hinchas, sus primeras palabras a la prensa, el abrazo con el empresario sirio Yacob Aníbal Mosa Shmes (principal accionista de ‘Blanco y Negro’, la gerenciadora de la institución), la rutina de exámenes médicos, el traslado al Estadio Monumental y la anhelada firma del contrato. El furor por el guardameta africano también se expresó en un flyer que lo exhibió en modo superhéroe de dibujos animados, junto con la leyenda ‘Hagamos magia juntos’.

En Colo Colo, Vozinha será compañero de Arturo Vidal, del cordobés Javier Correa y de Lautaro Pastrán, cuyo pase pertenece a Belgrano.

El despliegue propagandístico no pudo haber sido más grande, a pesar de que el propio Vozinha había marcado la cancha antes de su desembarco en el fútbol chileno: “Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing”.

‘EL TANO’ ORTIZ. El entrenador cordobés dirige a Colo Colo desde agosto pasado, cuando fue contratado para suplir a Jorge Almirón. /// CEDOC PERFIL

El demorado desembarco le puso fin a varios días de incertidumbre, donde las explicaciones sobre la tardanza oscilaron entre ‘la resolución de cuestiones administrativas’ y una propuesta que Pedro Leitäo Brito (‘Bubista’), su entrenador en el representativo de Cabo Verde, le hizo para compartir una nueva experiencia, esta vez en el RS Berkane de Marruecos.

El arribo también otorgó certezas a otro director técnico, el cordobés Fernando ‘El Tano’ Ortiz, quien durante el fin de semana, ante la consulta de un periodista, se había despegado de las tratativas de la cúpula de Colo Colo para sumar a Vozinha al plantel que él conduce y que marcha puntero en la Liga de Primera de Chile. “¿Vos sabés algo? ¿No? Yo tampoco”, respondió luego del triunfo 4-3 frente a Everton, por la 17° fecha del campeonato. “Hablamos, tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero se lo nota entusiasmado con la posibilidad de estar acá”, había señalado, con antelación, el estratega del conjunto trasandino.

Fernando Ortiz, el nuevo técnico de Vozinha, nació en Corral de Bustos y hasta el momento dirigió en Paraguay, México y Chile.

Un par de semanas atrás, cuando empezó a tomar fuerza la posibilidad de que el arquero de las cuatro décadas se sumara a su equipo, Ortiz señaló: “Yo en la negociación no participé, de esas cosas no soy el encargado. Lo que sí sé y tengo claro es que, si viene, será un jugador más y va a tener que pelear el puesto, como el resto. ¿Si lo pedí? … Es algo que habíamos hablado. Y sabemos que cada jugador que va a llegar, va a competir”.

ROMPIENDO REDES. Colo Colo no ahorró espacio, tiempo ni creatividad para presentar a su flamante refuerzo en sus espacios mediáticos. /// COLO COLO

Datos y antecedentes

“Estoy muy gratificado con lo que pasó en el Mundial y con lo que vino después y espero ayudar a mi nuevo club”, afirmó la flamante incorporación de Colo Colo en su primer contacto formal con la prensa. Además de sensación, Vozinha es todo un pionero en Chile, donde ostenta la condición de primer futbolista caboverdiano y primer arquero africano de la historia. No obstante, su desembarco en la entidad trasandina –tras haber desarrollado su carrera en equipos de Cabo Verde, Angola, Chipre y Portugal- registra antecedentes en Sudamérica, ya que hubo otros oriundos de África que atajaron en equipos de nuestro continente.

'El Cacique' buscó un arquero para reemplazar al lesionado Fernando De Paul. Por el momento, el titular es Gabriel Maureira, quien tiene 19 años.

Efford David Chabala, de Zambia, llegó a jugar un partido para Argentinos Juniors en la Supercopa 1991 y de él no se supo más nada, hasta que dos años más tarde se conoció la trágica noticia de su muerte en un accidente aéreo, cuando su seleccionado viajaba a Senegal para disputar un compromiso de Eliminatorias. Thomas N’Kono, mundialista con Camerún en 1982, 1990 y 1994, jugó en Bolívar de Bolivia entre 1994 y 1997, y en el equipo paceño tuvo como compañero al cordobés Juan Carlos Olave, actual ayudante de campo de Belgrano. Más reciente es el antecedente de Jules Ismael Djoudjou Kamga, también camerunés, quien en 2010 integró la reserva de River Plate y llegó a entrenarse con el plantel profesional.

PASADO ACADÉMICO. Fernando Ortiz completó su carrera como futbolista en Racing Club de Avellaneda, luego de jugar en 12 clubes. /// CEDOC PERFIL

Fernando Ortiz nació en Corral de Bustos el 25 de diciembre de 1977 y se formó como futbolista en el Sporting Club de su ciudad natal. De allí se marchó a Boca Juniors, donde fue promovido al primer equipo en las dos últimas fechas del Torneo Clausura 1998: triunfo 4-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta en La Bombonera y empate 1-1 ante Unión en Santa Fe. Allí compartió alineación con Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena, actuales presidente y técnico del Xeneize, y otros reconocidos jugadores de la época, como Walter Samuel, Martín Palermo, Claudio Caniggia, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia y Néstor Fabbri, bajo la conducción de Carlos García Cambón.

Colo Colo es el actual puntero de la Liga Chilena. Si termina campeón o subcampeón, clasificará a la Copa Libertadores 2027 y podría ser rival de Belgrano.

Tras la conclusión de la temporada 1997/98, Ortiz fue titular en el primer partido de Carlos Bianchi como DT del elenco de la Ribera (5 de agosto de 1998; 0-1 ante Vélez Sarsfield en cancha de Boca, por la Copa Mercosur) y disputó otros cinco partidos con ‘El Virrey’ en el banco, incluido un triunfo 4-2 ante Belgrano en el Estadio Kempes (13 de setiembre, por la 6° fecha del Torneo Apertura), donde convirtió el último de sus tres goles con la camiseta azul y oro, y en la última media hora de juego le tocó marcar a Luis Fabián Artime, el actual mandamás de El Pirata. Después continuó su carrera como jugador en Mallorca B de España, San Lorenzo, Unión, Banfield, Estudiantes de La Plata, los mexicanos Santos Laguna, América y Tigres, Vélez Sarsfield y Racing Club, donde se retiró en 2014.

FUROR MUNDIAL. Vozinha fue una de las revelaciones de la XXIII Copa de la Fifa, donde Cabo Verde quedó eliminada frente a Argentina. /// CEDOC PERFIL

Colo Colo es el sexto club de Ortiz como entrenador, tras dos experiencias en Paraguay, con Sol de América y Cerro Porteño, y tres gestiones en la Liga MX, con América, Monterrey y Santos Laguna. En 2024, Ortiz estuvo en el radar de Riquelme para dirigir a Boca, tras la salida de Diego Martínez, quien finalmente fue sustituido por Fernando Gago. En las últimas semanas, se habló del interés de Tigres, otro club del fútbol azteca, para sumar como entrenador al exdefensor de Corral de Bustos.

El cordobés Ortiz será clave en el futuro de Vozinha, cuyo contrato se extenderá por un año si juega el 50% de los partidos hasta diciembre.

El club que supo tener como principal accionista al expresidente chileno Sebastián Piñera es líder de la Primera División de su país con 42 puntos (14 victorias y tres derrotas) y 12 unidades de ventaja respecto al escolta Universidad de Chile. En caso de ser campeón o subcampeón del certamen, cuyo epílogo está previsto para el primer fin de semana de diciembre, ‘El Cacique’ se adjudicará el pasaporte a la Copa Libertadores de América 2027, que ya tiene como primeros clasificados a Belgrano (Argentina), Junior de Barranquilla (Colombia), Olimpia (Paraguay) y Carabobo (Venezuela). De ahí en más, dependerá del bolillero, y de la decisión que tome ‘El Tano’ Ortiz, si los cordobeses podrán ver a Vozinha en vivo y en directo, atajando en el Estadio Kempes el año que viene.