"Ahora ya no baila, no corre y no salta": el desgarrador relato de la mamá de Alexa en el juicio contra Óscar González

En una de las declaraciones más emotivas del juicio contra el exlegislador Oscar González por el choque fatal de las Altas Cumbres, Nassia González, madre de Alexa Miranda, reconstruyó cómo el accidente ocurrido en octubre de 2022 cambió para siempre la vida de su hija. Durante su testimonio relató los sueños que la adolescente tenía antes del siniestro y cómo debió reinventarse tras quedar en silla de ruedas.

Nassia contó que Alexa soñaba con convertirse en bailarina profesional y que también se destacaba en el atletismo cuando vivía en Perú. "El sueño de Alexa era bailar, convertirse en una bailarina top, saber las técnicas, estudiar el baile, volverse especialista en eso", declaró en dialogo con Perfil Córdoba.

EN VIVO | Juicio a Oscar González: el padre de Alexa aseguró que "las actitudes de González carecieron de humanidad"

Según explicó, la joven asistía a una institución pública con infraestructura deportiva de alto nivel, donde entrenaba carreras de velocidad junto a su hermano bajo la supervisión de una profesora. "Se quedaba después de clases haciendo atletismo. Yo le llevaba el almuerzo o coordinábamos con otras mamás para acompañarlos. Ella llegó a salir campeona varias veces", recordó.

Para la madre, todos esos proyectos quedaron truncos el día del accidente. "Ella vino acá para usar sus piernas. Por eso titulé mi testimonio 'Sueños rotos', porque ahora está en una silla de ruedas. Ahora ya no baila, ahora ya no corre, ahora ya no salta, y eso le duele mucho", afirmó.

Sin embargo, destacó la fortaleza con la que su hija logró reconstruir parte de su vida. Actualmente estudia Diseño de Indumentaria, una carrera que descubrió durante una visita organizada por universidades. "Lo descubrió acá. Me dijo: 'Mamá, hay una carrera que es Diseño de Indumentaria, poder hacer uno mismo su ropa y crear'. Le pregunté si quería estudiar eso y me dijo que sí", contó.

A pesar de las secuelas, aseguró que Alexa mantiene intacta la esperanza de volver a caminar. "Mamá, no voy a poder bailar, no voy a poder correr, pero va a aparecer algo y un día voy a correr", recordó que le dijo su hija.

Una libertaria dijo que ya no hay más banderas "arco iris" y se salieron a responder

Además de describir los proyectos que el accidente interrumpió, Nassia recordó algunos de los momentos cotidianos que compartía con su hija antes del choque. "Siempre íbamos cantando. Corríamos, yo la perseguía o ella me perseguía. A veces ella ya estaba entrando a casa cuando yo recién llegaba y corría como una bebita. Siempre recuerdo eso", expresó emocionada.

Finalmente, manifestó su deseo de que Alexa pueda seguir construyendo nuevos proyectos. "Ahora espero que pueda cumplir ese sueño y algún sueño más que está tramando por ahí", concluyó.