Judiciales acatan la conciliación obligatoria y se reabre la negociación con representación ampliada

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada este martes por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, medida que pone en suspenso el conflicto salarial y dispone el restablecimiento de la mesa de negociación y del servicio de Justicia en toda la provincia.

Conflicto salarial judicial: se viene la segunda cuota de la equiparación y descuentos por días de paro

La conciliación, que ya fue notificada a las partes, tendrá una vigencia de 15 días hábiles y busca abrir una nueva instancia de negociación entre el gremio de los trabajadores judiciales y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia presencial para el viernes 7 de agosto a las 10 horas, encuentro del que participarán la Comisión Directiva de la Agepj, representantes de las dos agrupaciones opositoras, 16N y La Judicial; y funcionarios dependientes del Tribunal Superior de Justicia. En esta ocasión, la asamblea dispuso ampliar la representatividad de la delegación que intervendrá en la negociación. El conflicto comenzó en marzo, lleva cinco meses; y la oferta que formalizó el gobierno a través del Tribunal Superior de Justicia fue rechazada por mayoría.

Desde el gremio señalaron que el cumplimiento de la conciliación responde a la normativa vigente y permitirá retomar el diálogo con las autoridades judiciales.

Pese a la suspensión de las medidas de fuerza, la organización sindical aclaró que mantiene intacto su reclamo por una mejora salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales.

El mandato de la Asamblea es avanzar hacia una propuesta superadora que dé una respuesta integral al conflicto.

Entre los principales planteos que el gremio llevará a la mesa de negociación figuran también la devolución de los descuentos aplicados por los días de paro, que llegaron a los $450 mil y la obtención de respuestas concretas a las demandas planteadas por los empleados judiciales.