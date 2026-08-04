La Paritaria Nacional 2026-2027 definió la actualización de las remuneraciones correspondientes al período agosto de 2026 para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 17.409) y para el Personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA – ex IOSE), cuya estructura general se encuentra homologada por el Decreto Nº 2539/15. Cabe señalar que los importes fijados se mantuvieron condicionados a la respectiva publicación del decreto homologatorio y no contemplan la suma fija remunerativa y no bonificable, acordada por única vez, equivalente a $50.000 para el mes de agosto.

El empleo formal profundizó su caída y el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

- Para la Asignación Básica, los valores determinados según las categorías de nivel quedaron conformados de la siguiente manera: el Nivel I registró un monto de $1.206.423,37; el Nivel II ascendió a $1.014.222,63; el Nivel III alcanzó la cifra de $851.885,75; el Nivel IV se fijó en $716.349,77; el Nivel V se ubicó en $622.546,62; el Nivel VI alcanzó los $531.806,43; el Nivel VII se estableció en $461.741,22; y finalmente el Nivel VIII registró un piso de $402.396,37.

- En el Grado 1, los haberes estipulados para cada uno de los escalafones correspondientes se desglosaron en $1.327.410,29 para el Nivel I; $1.115.683,18 para el Nivel II; $937.265,76 para el Nivel III; $788.329,33 para el Nivel IV; $684.954,43 para el Nivel V; $585.025,36 para el Nivel VI; $508.451,36 para el Nivel VII; y $442.980,59 para el Nivel VIII.

- En el Grado 2, las sumas dispuestas establecieron $1.418.150,48 para el Nivel I; $1.191.874,31 para el Nivel II; $1.001.205,05 para el Nivel III; $841.548,26 para el Nivel IV; $731.664,57 para el Nivel V; $625.226,71 para el Nivel VI; $542.909,66 para el Nivel VII; y $472.844,45 para el Nivel VIII.

- En el Grado 3, las cifras asignadas para la administración civil quedaron en $1.533.777,22 para el Nivel I; $1.289.506,16 para el Nivel II; $1.083.522,10 para el Nivel III; $910.847,73 para el Nivel IV; $791.775,16 para el Nivel V; $676.148,42 para el Nivel VI; $587.705,45 para el Nivel VII; y $511.897,19 para el Nivel VIII.

- En el Grado 4, los montos por categoría alcanzaron los $1.658.209,97 para el Nivel I; $1.393.646,80 para el Nivel II; $1.170.816,46 para el Nivel III; $984.358,77 para el Nivel IV; $855.714,45 para el Nivel V; $730.898,83 para el Nivel VI; $635.181,33 para el Nivel VII; y $553.247,15 para el Nivel VIII.

- En el Grado 5, la liquidación salarial se fijó en $1.793.745,95 para el Nivel I; $1.507.742,06 para el Nivel II; $1.266.916,83 para el Nivel III; $1.065.144,34 para el Nivel IV; $925.779,66 para el Nivel V; $791.009,42 para el Nivel VI; $686.868,78 para el Nivel VII; y $598.425,81 para el Nivel VIII.

- En el Grado 6, las retribuciones estipuladas reflejaron $1.852.707,93 para el Nivel I; $1.557.132,29 para el Nivel II; $1.307.883,92 para el Nivel III; $1.099.985,51 para el Nivel IV; $956.026,39 para el Nivel V; $816.661,71 para el Nivel VI; $709.458,11 para el Nivel VII; y $617.952,18 para el Nivel VIII.

Escala salarial de la Construcción: cuáles son los sueldos básicos fijados por UOCRA para agosto 2026

- En el Grado 7, los valores establecidos se ubicaron en $1.897.886,59 para el Nivel I; $1.595.036,42 para el Nivel II; $1.340.427,87 para el Nivel III; $1.126.403,54 para el Nivel IV; $978.998,59 para el Nivel V; $836.570,95 para el Nivel VI; $726.687,26 para el Nivel VII; y $632.884,11 para el Nivel VIII.

- En el Grado 8, las asignaciones otorgadas contemplaron $1.946.128,21 para el Nivel I; $1.635.620,64 para el Nivel II; $1.374.503,30 para el Nivel III; $1.155.118,79 para el Nivel IV; $1.004.268,01 para el Nivel V; $858.394,54 para el Nivel VI; $745.447,89 para el Nivel VII; y $649.347,52 para el Nivel VIII.

- En el Grado 9, las escalas remunerativas treparon a $1.997.815,66 para el Nivel I; $1.679.650,69 para el Nivel II; $1.410.875,95 para el Nivel III; $1.186.131,26 para el Nivel IV; $1.031.068,91 para el Nivel V; $880.983,87 para el Nivel VI; $765.357,13 para el Nivel VII; y $666.576,67 para el Nivel VIII.

- En el Grado 10, la grilla estipuló $2.053.331,81 para el Nivel I; $1.725.977,96 para el Nivel II; $1.449.928,69 para el Nivel III; $1.219.058,08 para el Nivel IV; $1.059.784,16 para el Nivel V; $905.104,68 para el Nivel VI; $786.414,98 para el Nivel VII; y $685.337,30 para el Nivel VIII.

- En el Grado 11, las retribuciones arrojaron un total de $2.108.847,96 para el Nivel I; $1.772.305,23 para el Nivel II; $1.488.981,43 para el Nivel III; $1.251.984,90 para el Nivel IV; $1.088.499,41 para el Nivel V; $929.225,49 para el Nivel VI; $807.472,83 para el Nivel VII; y $704.097,93 para el Nivel VIII.

- En el Grado 12, los haberes dispuestos se determinaron en $2.164.364,11 para el Nivel I; $1.818.632,50 para el Nivel II; $1.528.034,17 para el Nivel III; $1.284.911,72 para el Nivel IV; $1.117.214,66 para el Nivel V; $953.346,30 para el Nivel VI; $828.530,68 para el Nivel VII; y $722.858,56 para el Nivel VIII.

- En el Grado 13, los importes se fijaron en $2.219.880,26 para el Nivel I; $1.864.959,77 para el Nivel II; $1.567.086,91 para el Nivel III; $1.317.838,54 para el Nivel IV; $1.145.929,91 para el Nivel V; $977.467,11 para el Nivel VI; $849.588,53 para el Nivel VII; y $741.619,19 para el Nivel VIII.

- En el Grado 14, la tabla registró valores de $2.275.396,41 para el Nivel I; $1.911.287,04 para el Nivel II; $1.606.139,65 para el Nivel III; $1.350.765,36 para el Nivel IV; $1.174.645,16 para el Nivel V; $1.001.587,92 para el Nivel VI; $870.646,38 para el Nivel VII; y $760.379,82 para el Nivel VIII.

Los salarios formales perdieron capacidad de compra desde noviembre de 2023

- En el Grado 15, la escala correspondiente a la máxima antigüedad del tramo fijó $2.330.912,56 para el Nivel I; $1.957.614,31 para el Nivel II; $1.645.192,39 para el Nivel III; $1.383.692,18 para el Nivel IV; $1.203.360,41 para el Nivel V; $1.025.708,73 para el Nivel VI; $891.704,23 para el Nivel VII; y $779.140,45 para el Nivel VIII.

Tramos, adicionales por capacitación, jefatura y valor de la Unidades Retributivas

El esquema retributivo contempla además adicionales por Tramo. Para el Tramo Intermedio, los montos corresponden a $180.963,51 en el Nivel I; $152.133,39 en el Nivel II; $127.782,86 en el Nivel III; $107.452,47 en el Nivel IV; $93.381,99 en el Nivel V; $79.770,96 en el Nivel VI; $69.261,18 en el Nivel VII; y $60.359,46 en el Nivel VIII. Para el Tramo Avanzado, los importes ascienden a $361.927,01 para el Nivel I; $304.266,79 para el Nivel II; $255.565,73 para el Nivel III; $214.904,93 para el Nivel IV; $186.763,99 para el Nivel V; $159.541,93 para el Nivel VI; $138.522,37 para el Nivel VII; y $120.718,91 para el Nivel VIII.

En concepto de Compensación por Formación Funcional, los suplementos quedaron estipulados en $90.481,75 para el Nivel I; $76.066,70 para el Nivel II; $63.891,43 para el Nivel III; $53.726,23 para el Nivel IV; $46.691,00 para el Nivel V; $39.885,48 para el Nivel VI; $34.630,59 para el Nivel VII; y $30.179,73 para el Nivel VIII.

Por su parte, el Complemento Transitorio por Funcionalidad (PCHI) determinó asignaciones de $361.927,01 en el Nivel I; $304.266,79 en el Nivel II; $255.565,73 en el Nivel III; $214.904,93 en el Nivel IV; $186.763,99 en el Nivel V; $159.541,93 en el Nivel VI; $138.522,37 en el Nivel VII; y $120.718,91 en el Nivel VIII.

El Gobierno otorgará un plus de hasta 25% a militares con títulos universitarios y de posgrado: cómo quedan los salarios

Respecto al suplemento por Capacitación, el nivel Terciario fue fijado en $127.782,86 para el Nivel III y $107.452,47 para el Nivel IV y $93.381,99 para el Nivel V. En lo relativo a Capacitación Universitaria, los valores alcanzaron $422.248,18 para el Nivel I; $354.977,92 para el Nivel II; y $298.160,01 para el Nivel III. Adicionalmente, la Función de Jefatura estableció retribuciones de

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