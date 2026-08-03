La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) suscribieron el acta de acuerdo paritaria para el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2026 en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. El entendimiento fijó la modificación de los salarios básicos de convenio de manera mensual, junto con el otorgamiento de sumas no remunerativas y montos fijos por adicionales convencionales.

Escala salarial UOCRA: cuáles son los sueldos básicos fijados para el mes de agosto

El instrumento homologado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo ratificó la vigencia del esquema de remuneraciones que rige para todo el personal del sector. Para el mes de agosto de 2026, las partes fijaron un incremento en el salario básico, la actualización de la suma no remunerativa mensual y el mantenimiento del adicional por presentismo y los viáticos.

Escalas salariales y básicos de la seguridad privada en agosto de 2026

Durante el mes de agosto de 2026, las categorías percibirán los siguientes salarios:

- Vigilador General percibe un salario básico de $ 1.020.300. A dicho valor se suman $180.000 correspondientes al adicional por presentismo,$ 514.500 en concepto de viáticos y una suma no remunerativa de $30.000, lo que configura un ingreso bruto total de$ 1.744.800.

- Vigilador Bombero cuenta en agosto de 2026 con un sueldo básico de $ 1.086.200. La liquidación de esta categoría incluye $195.100 por presentismo,$ 514.500 de viáticos y la asignación no remunerativa de $30.000, alcanzando un total mensual de$ 1.825.800.

El empleo formal profundizó su caída y el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

- Administrativo del sector, el básico de agosto de 2026 asciende a $ 1.116.600. Al sumar los $203.000 del adicional por presentismo, los$ 514.500 de viáticos y los $30.000 no remunerativos, el haber total registrado en la escala oficial se ubica en$ 1.864.100.

- Vigilador Principal, el salario básico del convenio para el mes de agosto de 2026 se fijó en $ 1.150.500. Con la adición de $210.700 por presentismo,$ 514.500 en viáticos y los $ 30.000 de la gratificación no remunerativa, la remuneración total del período llega a $ 1.905.700.

Detalle del sueldo de agosto de 2026 por categoría

- Verificación de Eventos dispone en agosto de 2026 de un sueldo básico de $ 1.086.200, $ 195.100 por presentismo, $ 514.500 de viáticos y $ 30.000 de asignación no remunerativa, lo que suma un total de $ 1.825.800.

- Operador de Monitoreo liquida en agosto de 2026 un salario básico de $ 1.086.200, acompañado por $195.100 de presentismo,$ 514.500 correspondientes a viáticos y la cuota de $30.000 no remunerativa, totalizando$ 1.825.800.

- Guía Técnico, la escala salarial de agosto de 2026 estipula un haber básico de $ 1.116.600, un presentismo de $ 203.000, viáticos por $ 514.500 y la suma no remunerativa de $30.000, acumulando una cifra total de$ 1.864.100.

- Instalador de Sistemas Electrónicos registra en agosto de 2026 un sueldo básico de $ 1.150.500, al que se adicionan $ 210.700 de presentismo, $ 514.500 de viáticos y $ 30.000 no remunerativos, completando una liquidación de $ 1.905.700.

El salario pretendido por los argentinos llegó a los $1,9 millones

- El Controlador de Admisión y Permanencia General percibe en el mes de agosto de 2026 un básico de $ 1.020.300, $180.000 de presentismo,$ 514.500 de viáticos y la suma no remunerativa de $ 30.000, alcanzando una remuneración total de $ 1.744.800.

A los conceptos generales de la escala salarial se añaden los adicionales específicos previstos en el convenio. Durante el mes de agosto de 2026, el adicional aeroportuario se ubica en $ 138.200, el adicional Neuquén en $78.700 y el adicional vacacional en$ 20.580 por cada día de licencia gozada.

GZ