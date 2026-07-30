La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) firmaron el acuerdo paritario transitorio para el período 2026/2027 bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. El entendimiento dispuso el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa en tres cuotas consecutivas para las liquidaciones de julio, agosto y septiembre de 2026.

La nueva pulseada salarial: acuerdos cortos en las paritarias y revisiones antes de diciembre

El monto total que perciben los trabajadores en la liquidación de julio se compone del salario básico fijado para el mes junto con la primera cuota de la asignación no remunerativa acordada entre las partes sindical y empresarial. La suma no remunerativa no está sujeta a aportes ni contribuciones legales, ni retenciones de ningún tipo por su carácter no habitual, e figura en el recibo bajo el concepto "Acuerdo 2026 Primera Cuota - suma no remunerativa".

Escala salarial de julio para establecimientos categoría D y C

En los establecimientos de categoría D:

- La categoría 1 percibe un básico de $990.555 más una suma no remunerativa de $68.000.

- La categoría 2 registra un básico de $1.047.930 y un adicional de $72.000.

- Para la categoría 3, el básico asciende a $1.099.139 con un pago no remunerativo de $75.000.

- La categoría 4 del segmento D contempla un básico de $1.157.884 y una suma no remunerativa de $79.000.

- La categoría 5 alcanza un básico de $1.210.980 junto a $83.000 no remunerativos.

- La categoría 6 fija un haber básico de $1.292.026 sumado al monto no remunerativo de $88.000.

Sueldos en el Sistema Federal de Manejo del Fuego: las escalas de julio 2026

Para el caso de los establecimientos clasificados dentro de la categoría C:

- La categoría 1 cobra un básico de $1.013.346 y una cuota no remunerativa de $69.000.

- La categoría 2 cuenta con un haber básico de $1.080.354 y una suma no remunerativa de $74.000.

- La categoría 3 percibe $1.148.481 de básico y $79.000 en el concepto no remunerativo.

- El personal encuadrado en la categoría 4 de los locales categoría C cobra un básico de $1.195.083 más $82.000 no remunerativos.

- La categoría 5 registra un básico de $1.243.418 y un adicional de $85.000.

- Finalmente, la categoría 6 percibe un salario básico de $1.337.186 junto a una suma no remunerativa de $91.000.

Escala salarial de julio para establecimientos categoría B, A y Especiales

En el escalafón correspondiente a la categoría B:

- La categoría 1 percibe un básico de $1.038.120 y $71.000 no remunerativos.

- La categoría 2 fija un básico de $1.102.324 más $75.000 de asignación no remunerativa.

- La categoría 3 registra un básico de $1.180.295 y una suma no remunerativa de $81.000.

- La categoría 4 dentro de la categoría B cuenta con un básico de $1.217.642 junto a $83.000 no remunerativos.

- La categoría 5 establece un básico de $1.271.299 más $87.000 no remunerativos.

- La categoría 6 percibe $1.384.689 de básico y $95.000 en la cuota no remunerativa.

- La categoría 7 alcanza un básico de $1.538.297 y $105.000 adicionales.

Los salarios formales perdieron capacidad de compra desde noviembre de 2023

Para el segmento de establecimientos de categoría A:

- La categoría 1 cobra $1.074.307 de básico más $74.000 no remunerativos.

- La categoría 2 percibe un básico de $1.141.004 y $78.000 no remunerativos.

- La categoría 3 dispone de un básico de $1.220.868 con $83.000 adicionales.

- La categoría 4 alcanza $1.284.118 de básico y $88.000 no remunerativos.

- La categoría 5 cobra un haber básico de $1.356.517 más $93.000 no remunerativos.

- La categoría 6 tiene asignado un básico de $1.429.981 y $98.000 de suma no remunerativa.

- La categoría 7 registra el sueldo básico de $1.840.959 sumado al adicional no remunerativo de $126.000.

En los establecimientos encuadrados como Especiales (ESP):

- La categoría 1 cobra un básico de $1.206.779 y 83.000 no remunerativos.

- La categoría 2 percibe $1.281.272 de básico y $88.000 de adicional.

- La categoría 3 cuenta con un básico de $1.342.334 y $92.000 no remunerativos.

- La categoría 4 del grupo Especial cobra un salario básico de $1.424.619 más $97.000 no remunerativos.

- La categoría 5 registra un básico de $1.483.366 y $101.000 no remunerativos.

- La categoría 6 percibe un haber básico de $1.524.806 más $104.000 de suma no remunerativa.

- La categoría 7 fija el básico en $1.970.475 junto al adicional no remunerativo de $134.000.

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