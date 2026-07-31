El salario pretendido por los argentinos llegó a los $1,9 millones

Las expectativas salariales de los trabajadores argentinos continúan en alza. De acuerdo con un relevamiento reciente de uno de los principales portales de empleo del país, el salario pretendido promedio alcanzó los $1,9 millones por mes, impulsado por la inflación acumulada, el aumento del costo de vida y la búsqueda de una mayor recomposición del poder adquisitivo.

El dato surge de las remuneraciones que los postulantes consignan al momento de cargar o actualizar sus currículums en las plataformas de búsqueda laboral. Si bien no representa el sueldo efectivamente percibido, funciona como un indicador de las expectativas económicas de quienes buscan empleo o desean cambiar de trabajo.

Cómo evolucionó la remuneración pretendida

En los últimos meses, el salario requerido por los candidatos mostró incrementos sostenidos, acompañando el contexto económico. La tendencia refleja el intento de los trabajadores por mantener su capacidad de compra frente al aumento de los precios.

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Los especialistas señalan que las pretensiones salariales suelen ajustarse con cierto rezago respecto de la inflación, aunque en períodos de mayor estabilidad los incrementos tienden a moderarse. El monto pretendido varía de acuerdo con la experiencia, el nivel de responsabilidad y el sector de actividad.

En general, los cargos de supervisión, gerencia y dirección concentran las remuneraciones más elevadas, mientras que los puestos junior presentan expectativas salariales menores. También existen diferencias importantes entre áreas como tecnología, ingeniería, finanzas, salud, comercialización y administración.

Qué buscan los trabajadores

Además del salario, los candidatos valoran cada vez más otros beneficios al momento de aceptar una propuesta laboral. Entre los aspectos más mencionados aparecen:

* Modalidad de trabajo híbrida o remota.

* Horarios flexibles.

* Cobertura médica.

* Capacitaciones y posibilidades de desarrollo profesional.

* Bonos por desempeño y revisiones salariales periódicas.

Los especialistas en recursos humanos destacan que las empresas deben ofrecer propuestas competitivas para atraer y retener talento, especialmente en los perfiles más demandados.

El salario pretendido constituye una referencia sobre las expectativas de quienes participan activamente en el mercado de trabajo. Aunque no siempre coincide con los sueldos finalmente acordados, su evolución permite observar cómo impactan la inflación, la actividad económica y las condiciones laborales en las aspiraciones de los trabajadores argentinos.

En un contexto de cambios económicos, la evolución de este indicador seguirá siendo una de las variables observadas tanto por las empresas como por quienes buscan nuevas oportunidades laborales.