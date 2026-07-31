Cuál es la página web que ayuda a conocer y prevenir un ACV.

Con el objetivo de brindar información confiable y promover la prevención, especialistas en neurología impulsan una plataforma digital que permite a la población conocer los principales factores de riesgo, identificar los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) y acceder a recomendaciones para reducir las probabilidades de sufrir esta enfermedad, una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.

Se trata de Prevent Stroke, un sitio web gratuito desarrollado por expertos en salud que ofrece herramientas educativas para calcular el riesgo de padecer un ACV y adoptar hábitos que contribuyan a prevenirlo.

¿Qué ofrece la plataforma?

La página reúne información basada en evidencia científica y está orientada tanto a personas sin antecedentes médicos como a quienes presentan factores de riesgo. Entre sus principales funciones se destacan:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

* Evaluaciones para estimar el riesgo individual de sufrir un ACV.

* Información sobre hipertensión, diabetes, colesterol elevado y fibrilación auricular.

* Consejos para mantener una alimentación saludable y realizar actividad física.

* Recomendaciones para dejar de fumar y moderar el consumo de alcohol.

* Material educativo sobre cómo reconocer los síntomas de un ACV y actuar rápidamente.

Los especialistas remarcan que la prevención es clave, ya que se estima que una gran proporción de los accidentes cerebrovasculares podría evitarse mediante el control de los factores de riesgo modificables.

¿Cómo reconocer un ACV?

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe. La atención médica inmediata resulta fundamental para reducir las secuelas.

Los principales signos de alarma son:

* Debilidad o pérdida de fuerza repentina en un brazo, una pierna o un lado de la cara.

* Dificultad para hablar o comprender lo que dicen otras personas.

* Pérdida súbita de la visión en uno o ambos ojos.

* Mareos intensos, problemas para caminar o pérdida del equilibrio.

* Dolor de cabeza muy fuerte y de aparición repentina, sin causa aparente.

Ante cualquiera de estos síntomas, es indispensable llamar de inmediato al servicio de emergencias, ya que cada minuto es determinante para preservar el tejido cerebral.

Los profesionales de la salud insisten en que controlar la presión arterial, mantener niveles adecuados de glucosa y colesterol, realizar actividad física con regularidad, seguir una alimentación equilibrada y evitar el tabaquismo son algunas de las medidas más eficaces para disminuir el riesgo de sufrir un ACV.