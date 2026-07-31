Cinco consejos para evitar el robo de autos.

Según datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor, robos de autos se dispararon un 27%. El delito se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), siendo la provincia de Buenos Aires la más afectada.

Ante esta situación, los expertos lograron determinar cuáles son algunos de los factores que convierten a un auto en un atractivo para los delincuentes. Una de las cosas que se recomienda es no dejar a un visible dentro del auto.

Lo mejor es guardar cualquier cosa que no se pueda trasladar en el baúl.

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Hoy en el mercado muchos vehículos son vendidos con un sistema de entrada sin llave y esto también incrementa la vulnerabilidad de la unidad.

Para eso se pueden utilizar inhibidores para anular el sistema de cierre remoto de algunos autos los expertos de seguridad también indican que las abrazaderas de ruedas y volantes pueden ser útiles para evitar los robos.

Además, siempre hay que asegurarse de cerrar bien el auto, ya que las ventanillas apenas abiertas, puertas mal cerradas o arreglos independientes pueden dar una vía de acceso al delito.

Por último, se recomienda transitar en zonas concurridas con luz y visibilidad. Dejar el auto en calles aledañas, oscuras y poco transitadas, los convierte en objetivos de interés para los delincuentes.

