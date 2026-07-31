Aumentó el límite de compras al exterior, ¿cuál es el nuevo monto?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un aumento en el límite para las compras realizadas en el exterior, una medida que busca adecuar los montos vigentes a las nuevas condiciones del comercio internacional y facilitar las operaciones de importación de pequeños envíos.

Con la actualización, el nuevo límite para las compras al exterior pasó a ser de US$5.000 por envío, un incremento que amplía el margen para quienes adquieren productos en plataformas internacionales o realizan compras durante viajes al exterior.

La medida alcanza a las operaciones comprendidas dentro del régimen de pequeños envíos y representa una flexibilización respecto del tope que regía anteriormente.

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¿Qué cambia para los consumidores?

El nuevo monto permite importar productos de mayor valor mediante el régimen simplificado, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa aduanera.

No obstante, los compradores deberán seguir respetando los requisitos vigentes, entre ellos:

* Que los bienes estén destinados al uso o consumo personal y no tengan fines comerciales.

* Cumplir con los límites de cantidad y peso previstos para este tipo de operaciones.

* Realizar la declaración correspondiente cuando sea requerida.

* Abonar los tributos que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.

Un impulso para las compras online

El crecimiento del comercio electrónico internacional hizo que cada vez más argentinos recurran a plataformas extranjeras para adquirir productos de tecnología, indumentaria, calzado, artículos para el hogar y otros bienes que, en algunos casos, presentan mayor variedad o precios más competitivos que en el mercado local.

Con el nuevo límite, los consumidores disponen de un mayor margen para realizar compras de mayor valor sin salir del régimen de pequeños envíos.

Antes de concretar una compra en el exterior, es recomendable verificar las condiciones del envío, los costos de transporte, los impuestos aplicables y las franquicias vigentes, ya que el precio final puede variar significativamente según el producto y el servicio de entrega elegido.

Además, las autoridades recuerdan que el régimen está pensado para compras de carácter particular, por lo que las operaciones con fines comerciales continúan sujetas a las normas generales de importación.

Con esta actualización, ARCA busca acompañar la evolución del comercio electrónico internacional y brindar un marco más amplio para las compras realizadas por consumidores argentinos en el exterior.