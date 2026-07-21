El dinamismo real de Vaca muerta

Hace más de veinte años me dedico a conectar personas del mercado inmobiliario: proveedores de la construcción, desarrolladores, constructores, agentes comerciales, inversores. En este negocio la gente pone sobre la mesa el capital de toda una vida, así que la confianza no es un detalle, es la base de todo. Y después de dos décadas mirando este mercado de cerca, tengo cada vez más claro que el techo del real estate argentino es mucho más alto de lo que se ve desde afuera.

Por eso, cuando me preguntan qué representa Vaca Muerta para el sector, siempre digo lo mismo: es una carta enorme, pero es solo una carta. Ningún país se salva con una sola apuesta, igual que no se gana un truco con un solo ancho de espadas. Lo que sí aporta Vaca Muerta, y en esto no hay dos lecturas posibles, es dinamismo real en una región que hoy genera empleo, inversión y movimiento económico a una escala que la Argentina no veía hace mucho.

Boom de Vaca Muerta: ¿de cuánto son los sueldos del sector petrolero?

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En abril de 2026, Neuquén marcó un récord histórico de 628.924 barriles de petróleo por día, 36% más que un año atrás, y la cuenca ya explica dos de cada tres barriles que se producen en el país. Sostener ese ritmo va a demandar una inversión de entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones hasta 2040, y si el plan se cumple, hacia 2031 las exportaciones energéticas podrían ubicarse entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones anuales, con hasta 280.000 empleos directos e indirectos en juego.

Esos números, mirados desde el real estate, dejan de ser una estadística energética y pasan a ser lisa y llanamente demanda: se estima que en los próximos cuatro años la población del área de influencia, principalmente Añelo, pasará de 12.000 a cerca de 50.000 habitantes, y que el tránsito diario de vehículos escalará de 25.000 a 80.000 hacia 2030. Eso es gente que necesita dónde vivir, empresas que necesitan dónde operar y ciudades que hay que construir prácticamente desde cero, con toda la infraestructura, la vivienda y los servicios que eso implica.

No es casualidad que ya estén apareciendo instrumentos financieros cada vez más sofisticados alrededor de esa demanda: fideicomisos con oferta pública aprobados por la Comisión Nacional de Valores, esquemas de construcción industrializada que acortan los plazos de obra, rentabilidades en dólares que superan ampliamente a las de los mercados tradicionales. El capital institucional ya empezó a mirar la zona, y eso confirma algo que en el sector veníamos anticipando desde hace tiempo: el boom energético desbordó las fronteras de su propia industria.

Elegir materiales, definir técnicas constructivas y proyectar plazos no es solamente un ejercicio de arquitectura: es una decisión de logística pura. Lo más básico se compra a veinte kilómetros, pero otros insumos hay que traerlos desde veinte mil. En una zona con la escala y la velocidad de crecimiento de Añelo, esa variable pesa todavía más: qué proveedores pueden abastecer, qué rutas están disponibles, cuánto cuesta trasladar cada parte de una obra. La planificación logística, ahí, puede definir si un proyecto llega a buen puerto o se vuelve inviable.

En veinte años de organizar espacios de networking vi ciclos donde el capital venía casi todo de empresas argentinas, otros donde dominaba la inversión uruguaya, y otros con mucha oferta llegando desde Miami para toda la región. Hoy el mundo cambió: un inversor puede vivir en un país, trabajar en otro e invertir en un tercero, y lo que más se exporta ya no es solo ladrillo, es conocimiento y experiencia de inversión. Ese inversor no necesita conocer Añelo calle por calle; necesita un equipo local que le dé seguridad jurídica y una rentabilidad clara de mediano y largo plazo. Ahí es donde el real estate y la energía dejan de ser dos negocios separados y se convierten en una misma conversación.

La otra buena noticia es que la barrera de entrada sigue siendo baja. Con una buena idea, un par de socios y algo de capital se puede competir con empresas mucho más grandes, y la tecnología, con la inteligencia artificial de por medio, achica esa distancia todavía más. No hace falta un gran fondo detrás: se puede arrancar desde muy poco, y eso es profundamente argentino. En cualquier manzana de Neuquén o de Añelo hoy hay diez oportunidades de inversión sin ejecutar. Lo difícil nunca fue encontrar el negocio; lo difícil es tener reglas claras el tiempo suficiente como para animarse a llevarlo adelante.

Afuera, muchas veces, solo llegan las malas noticias, y eso genera una desconfianza que no se condice con lo que uno encuentra cuando pisa el país. El que visita Buenos Aires por primera vez no lo puede creer: en un mundo lleno de conflictos, la calidad de vida que ofrece la Argentina hoy es casi un privilegio. Somos una sociedad creativa, trabajadora, capaz de reinventarse rápido. El desafío, tanto para el real estate como para la energía, es lograr que ese costado real del país también se vea desde afuera.

Faltan viviendas, sobran dólares guardados que pierden valor y hay desarrolladores con muchas ganas de construir. Si la Argentina logra sostener un ciclo de estabilidad de seis o siete años, se abren miles de oportunidades, no solo en Vaca Muerta sino en cada ciudad del país. Con esa idea armamos el Foro de Inversiones Vaca Muerta Energía y Real Estate, que este año se realiza por primera vez en Buenos Aires, el 12 y 13 de agosto: el primer espacio donde el sector energético de escala global y el real estate se sientan, literalmente, en la misma mesa de negocios.

Vaca Muerta es, sin dudas, una carta enorme. Pero el mazo completo es mucho más grande: es toda la Argentina que tiene ganas de construir, de invertir y de animarse a pensar distinto. Cuando a los que nos rodean les empieza a ir bien, a todos nosotros también. Esa es, en el fondo, la esencia de este negocio.



* director de Grupo SG, organizador del Foro de Inversiones Vaca Muerta Energía y Real Estate, networking