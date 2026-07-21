El promedio del colegio no cuenta la historia del alumno

Contamos todo. El reloj mide cuántos pasos damos, el celular cuánto dormimos, las redes cuántos "me gusta" recibimos y las plataformas educativas cuántos minutos estuvo un alumno conectado. Nunca medimos tanto.

En las escuelas también caímos en esa fascinación por lo cuantificable. Medimos respuestas correctas, tiempos de entrega, porcentajes, promedios, asistencia. Todo eso es fácil de registrar.

Lo complejo es evaluar lo que realmente transforma el aprendizaje: la calidad de una pregunta, la capacidad de cambiar de opinión frente a una evidencia, la creatividad para resolver un problema nuevo o el coraje intelectual de reconocer "me equivoqué". Y encima, muchas veces confundimos evaluación con calificación.

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Después de horas de corrección, llega el momento de “pasar las notas”. El sistema pide un número. No una historia, no un proceso, no una evolución. Un número. Y entonces ocurre algo curioso: todo lo que el estudiante hizo: sus avances, sus intentos, sus errores corregidos, sus mejoras, termina comprimido en una cifra.

La evaluación se vuelve calificación. Y ahí empieza la confusión.

El problema es que el promedio no cuenta historias.

Un 7 puede esconder una mejora enorme.

Un 9 puede tapar lagunas importantes.

Un 4 puede ser parte de un proceso en plena construcción.

Dos estudiantes pueden tener la misma nota final y trayectorias completamente distintas. Uno avanzó muchísimo. El otro se sostuvo sin crecer. La calificación los iguala. La evaluación, en cambio, permite comprender el recorrido de cada uno: de dónde partió, cuánto progresó, con qué dificultades se encontró y qué necesita para seguir aprendiendo.

Y encima la inteligencia artificial dejó este problema todavía más expuesto. Hoy un estudiante puede entregar un trabajo impecable en pocos minutos. Puede obtener una excelente nota sin haber comprendido casi nada. El producto luce perfecto; sin embargo, el proceso permanece invisible.

Evaluar un producto terminado también es un atajo para los docentes: es rápido, ordenado y aparentemente objetivo. Comprender cómo pensó un alumno exige conversaciones, observación, buenas preguntas y bastante más tiempo. Pero justamente ahí aparece el aprendizaje verdadero.

Tal vez la pregunta ya no sea "¿cómo evitamos que usen inteligencia artificial?", sino "¿cómo hacemos visible el pensamiento cuando la tecnología puede fabricar el resultado?".

La diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo.

Quizás el trabajo no sea el examen. Quizás el examen sea defender las decisiones que tomó, explicar por qué descartó otras alternativas, comparar ideas, revisar errores o transferir lo aprendido a un problema completamente distinto. La evaluación deja entonces de funcionar como un detector de respuestas para convertirse en un verdadero revelador de razonamientos.

Curiosamente, mientras la inteligencia artificial responde cada vez mejor, el valor humano empieza a desplazarse hacia otro lugar: formular buenas preguntas, argumentar, conectar ideas aparentemente lejanas, detectar contradicciones, crear algo que todavía no existe. Eso casi nunca aparece en una nota numérica.

En educación solemos decir que evaluamos para mejorar. Pero muchas veces terminamos mejorando solamente aquello que sabemos medir. Y no siempre coincide con lo que más importa. Peter Drucker advertía que "lo que se mide mejora". La frase se volvió famosa, aunque pocas veces recordamos la otra mitad del problema: aquello que no medimos suele dejar de recibir atención. Quizás haya llegado el momento de invertir la lógica.

No se trata de abandonar las calificaciones. Se trata de dejar de creer que una nota resume un aprendizaje. Así que atención: cuando solo evaluamos lo visible, corremos el riesgo de volver invisible justamente aquello que hace que aprender valga la pena.

*Traductorado Público en idioma inglés en la Universidad Argentina de la Empresa, Magíster en Cs. de la Educación y Doctoranda en Educational Leadership (Sabal University, USA).