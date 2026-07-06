Los resultados jurisdiccionales de las Pruebas Aprender 2025 volvieron a poner a la Ciudad de Buenos Aires en el podio educativo del país. Según los datos difundidos recientemente por el Ministerio de Educación porteño, el 88,1% de los alumnos de 6° grado alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, más de 11 puntos por encima de la media nacional (76,9%).

En Matemática -la materia que tradicionalmente concentra los peores desempeños en todo el país- la distancia fue mayor: 74,5% versus 55% de aprobación nacional, casi 20 puntos de diferencia.

Rindieron este examen 750 mil chicos de todo el país

El operativo, que ese año evaluó de manera censal a más de 750 mil estudiantes de 6° grado de todo el territorio nacional, es la principal herramienta con la que el sistema educativo argentino mide sus propios avances y retrocesos cada dos años.

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En comparación con 2023, la Ciudad muestra mejoras sostenidas: en Lengua, el salto fue de 7,3 puntos porcentuales en los niveles satisfactorio y avanzado, mientras que el porcentaje de chicos "por debajo del básico" -el nivel más crítico- cayó a un mínimo histórico del 2,1%, desde el 5,8% de la medición anterior.

Pruebas Aprender y la pandemia que nunca existió

En Matemática el avance fue más moderado: 4,2 puntos porcentuales más en los niveles altos de desempeño, con una caída del "por debajo del básico" del 12% al 9,2%. Un dato no menor si se tiene en cuenta que esta materia sigue siendo, a nivel país, la asignatura pendiente del sistema educativo argentino.

Uno de los puntos que la gestión porteña subraya con particular énfasis es la reducción de la brecha entre escuelas de gestión estatal y privada en Lengua, que pasó de 15,2 puntos porcentuales en 2023 a 11,3 en esta edición. La mejora, según el propio informe oficial, está traccionada principalmente por el mejor rendimiento de los estudiantes de escuelas estatales.

En Matemática, en cambio, esa brecha entre sectores prácticamente no se movió.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, atribuyó los resultados al plan "Buenos Aires Aprende" y a una política de foco "obsesivo" en la alfabetización temprana y la comprensión lectora, en línea con el diagnóstico que buena parte de los especialistas en educación viene señalando desde la pospandemia.

Qué son las Pruebas Aprender

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación educativa que reemplazó a los antiguos Operativos Nacionales de Evaluación (ONE). Se aplicó por primera vez de manera censal en 2016, bajo la gestión de Esteban Bullrich al frente del Ministerio de Educación, y alcanzó entonces a 531.450 alumnos de 6° grado de todo el país

El objetivo declarado es relevar información de calidad sobre los logros y desafíos del sistema educativo para orientar políticas públicas y mejorar la equidad. Desde 2016, el operativo se realizó en sucesivas ediciones (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2025), evaluando Lengua y Matemática en 6° grado de primaria, además de otros niveles y materias según el año.

EG/ff