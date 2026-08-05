A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 5 de agosto
El miércoles 5 de agosto de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.793,75 para la venta y $1.832,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.
A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 5 de agosto
Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 5 de agosto cotiza a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.
Cuenta DNI confirmó los beneficios exclusivos de agosto para ahorrar durante todo el mes
En qué consiste la flexibilización del régimen de compras al exterior impulsada por ARCA
A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, miércoles 5 de agosto
El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.259,37 para la compra este miércoles 5 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.
Cómo cotizan los diversos bancos de Argentina, este miércoles 5 de agosto
Este miércoles 5 de agosto, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:
Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.
Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.
Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.
Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.
Pymes agropecuarias: advierten que el alto costo laboral y la falta de gestión afectan la competitividad del sector
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 5 de agosto
Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 5 de agosto en el mercado paralelo a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.