Pymes agropecuarias: advierten que el alto costo laboral y la falta de gestión afectan la competitividad del sector

La situación de las pymes agropecuarias continúa marcada por una combinación de alivios fiscales y desafíos estructurales. En ese contexto, el especialista en agro Javier Preciado Patiño analizó el impacto de la baja de las retenciones, los costos laborales y la competitividad del sector.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal periodístico del Grupo Perfil, el analista sostuvo que la reducción de los derechos de exportación mejoró los ingresos de los productores, aunque advirtió que esa medida resulta insuficiente frente a los elevados costos internos y a los problemas de implementación de algunas políticas económicas.

Costos laborales y pérdida de competitividad

"Cuando el Gobierno baja los derechos de exportación, esa plata va directamente o en gran medida al productor, porque le mejora la capacidad de pago al exportador".

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Según explicó, la rebaja de las retenciones tuvo un impacto concreto sobre la rentabilidad. "Hoy tenés una soja que bajó del año pasado de 33 a 24 puntos. Son nueve puntos menos de exportación y tenés un 48% más de 'crocantes' para el productor, porque gran parte de esa rebaja quedó en manos del productor".

El especialista sostuvo que el principal problema de muchas pymes agropecuarias hoy está vinculado al costo de la mano de obra y a la pérdida de competitividad frente a otros países de la región. "Ayer estaba hablando con un feedlotero que también hace cría porcina y me decía: 'El sueldo de un trabajador mío son 1.500 dólares en la mano'".

Para Preciado Patiño, ese escenario perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores. "Es el peor escenario, porque perdés competitividad. Es caro para el que produce e insuficiente para el que trabaja".

A su entender, esa tensión aún no encuentra una solución que permita sostener la producción y, al mismo tiempo, mejorar el poder adquisitivo de los empleados. "Hay una tensión ahí que no se está pudiendo resolver porque, si son actividades intensivas en mano de obra, te resta competitividad frente a empresarios de los países circundantes".

La implementación de las medidas económicas, bajo la lupa

Más allá de las políticas tributarias, Preciado Patiño cuestionó la forma en que algunas reformas son ejecutadas por el Gobierno, especialmente cuando afectan la logística del comercio exterior. "El Gobierno saca una medida liberalizadora sin haberla trabajado previamente, sin ver cuáles son los escenarios".

Como consecuencia, explicó que decisiones orientadas a facilitar la actividad terminaron generando dificultades operativas para exportar. "Los mismos que te decían que la medida estaba buena porque liberalizaba hoy te dicen: 'Hacé algo porque no podemos sacar la mercadería'".

En ese sentido, consideró que el principal desafío pasa por mejorar la coordinación entre el Estado y los distintos actores involucrados. "Ahí me parece que hay una falla en la gestión de las medidas económicas, en la implementación. Algo tenés que hacer, tenés que hablar con el gremio y poner de acuerdo a las partes".