Teresa Donato reconstruye la historia de una ex Montoneros sobreviviente en "Desaparecida dos veces"

La periodista y escritora Teresa Donato presentó Desaparecida dos veces, un libro de investigación centrado en la vida de Ana María, una exintegrante de Montoneros que sobrevivió a un centro clandestino de detención. La obra reconstruye su historia personal y aborda los dilemas que enfrentó durante y después de la última dictadura.

Durante la presentación en +Perfil, la autora repasó el proceso de investigación, explicó cómo surgió la adaptación teatral de la obra y reflexionó sobre las distintas interpretaciones que suelen hacerse sobre quienes lograron sobrevivir al cautiverio. Además, planteó la necesidad de comprender esas experiencias desde la perspectiva de las víctimas y el contexto en el que ocurrieron.

Una historia que trascendió el libro

Teresa Donato contó que mientras avanzaba con la escritura de Desaparecida dos veces, la historia despertó el interés de la dramaturga Denise Smith, quien decidió llevarla al teatro. "En realidad empezó el libro y en la mitad del libro apareció Denise Smith diciendo: 'Wow, ¿qué estás escribiendo?'", relató la autora. Según explicó, la dramaturga quedó profundamente conmovida por los relatos surgidos de las entrevistas, especialmente por una escena que sintetiza las condiciones de clandestinidad en las que vivía la protagonista.

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"Le impresionó mucho que Ana María guardara entre el pañal y el enterito de su hijo, bebé, un arma para protegerse. Dijo: 'Quiero hacer esta obra'", recordó Donato.

La historia de Ana María

La autora explicó que el libro reconstruye la vida de Ana María, una militante de Montoneros que ocupó un lugar de relevancia dentro de la organización política. "Ana María fue una oficial segunda de Montoneros. Era bastante particular que una mujer llegara a ese rango", señaló. Asimismo, aclaró que su función era política y no estaba vinculada directamente con la lucha armada, aunque compartía los objetivos de la organización.

Según relató, la vida de la protagonista cambió drásticamente tras la muerte de su esposo en un enfrentamiento, en 1975. "Se encontró a los 24 años, viuda, con un bebé, formando parte de Montoneros y teniendo que pasar a la clandestinidad", explicó.

Donato también recordó que la familia de Ana María fue duramente golpeada por el terrorismo de Estado. Varios de sus familiares fueron desaparecidos y otros sobrevivieron, conformando una historia atravesada por las pérdidas.

El cautiverio y una pregunta incómoda

Uno de los ejes centrales del libro aborda el cautiverio de Ana María y la compleja relación que se estableció con uno de sus secuestradores, quien, según relató la autora, desarrolló un vínculo afectivo hacia ella. "Ella cayó detenida y logra sobrevivir porque quien la secuestró se enamoró de ella; no sabemos muy bien qué verbo usar en estos casos", expresó Donato, al remarcar la dificultad de nombrar situaciones atravesadas por relaciones de poder y violencia extrema.

La periodista sostuvo que tanto el libro como la adaptación teatral buscan cuestionar las miradas simplificadoras sobre las personas que sobrevivieron a los centros clandestinos de detención. "La obra básicamente plantea esta pregunta: ¿es traidora o es una víctima?", afirmó. Frente a ese interrogante, sostuvo que el objetivo fue poner el foco en la condición de cautiverio.

"Quien está en cautiverio ni elige ser elegido, ni elige que el otro se enamore, ni elige ser violada, ni elige nada; es una persona cautiva", subrayó.

Para Donato, comprender esa realidad implica reconocer el grado de sometimiento que sufrían las personas secuestradas durante la última dictadura. "Hoy tenemos noción del poder que tenían encima y hacían lo que el secuestrador decidía con ellas", concluyó.