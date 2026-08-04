Por qué se levantó el paro portuario y qué cambia con la baja de costos del 20%

En Ronda de Editores, el ciclo de análisis político y económico de +Perfil, un paro portuario paralizó por completo la actividad en los puertos argentinos durante la jornada del martes, en un conflicto centrado en el rol de los prácticos, los profesionales encargados de asistir a los buques desde su ingreso hasta el desembarco de la mercadería. Tras horas de parálisis y con un fuerte costo económico denunciado por las cámaras empresarias, se abrió una instancia de negociación que derivó en una serie de definiciones del Gobierno.

El Ejecutivo decidió dejar sin efecto el decreto que había impulsado Federico Sturzenegger y que había motorizado el reclamo gremial, y ofreció además una baja de costos del 20% a cambio de que se retomara la actividad en los puertos. En paralelo, se anunció la creación de una comisión de negociación para avanzar hacia una regulación más estable del sector.

El rol de los prácticos y el origen del conflicto

Daniel Capalbo explicó que el oficio de los prácticos es muy técnico y a la vez muy escaso: no se trata de un gremio tradicional sino de profesionales liberales que operan bajo un sistema de cupos. "Los prácticos arreglan con los dueños de las navieras", señaló, en referencia a que sus honorarios surgen de acuerdos entre privados y no representan un costo directo para el Estado.

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Capalbo remarcó que el decreto original de Sturzenegger buscaba modificar esa lógica regulatoria, algo llamativo tratándose de un funcionario identificado con la desregulación. La medida había sido conocida recién el domingo por la noche y, según su lectura, no tuvo en un primer momento la trascendencia que ameritaba su impacto.

La decisión del Gobierno: baja de costos y derogación del decreto

Alejandra Gallo detalló que, frente a la parálisis portuaria, el Gobierno optó por una salida en tres frentes: derogar el decreto cuestionado, reducir un 20% los costos vinculados a la actividad y abrir una mesa de diálogo con los distintos actores involucrados, incluida la Prefectura, encargada de supervisar las aguas argentinas.

Según Gallo, el objetivo declarado de la medida original apuntaba a bajar el flete comercial y, con ello, generar una desaceleración en los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Esa lógica de abaratamiento de costos logísticos se enmarca, agregó, en discusiones más amplias como la eventual privatización de la hidrovía.

Sindicalismo bajo presión en año electoral

Pablo Helman sostuvo que el paro portuario se inscribe en una semana con varios capítulos de tensión entre el Gobierno y los sindicatos: el conflicto docente, la disputa por el Estado y la presentación de gremios en Washington contra la reforma laboral completaron el cuadro. Para Helman, se trata del capítulo social de un enfrentamiento más amplio.

Gallo, por su parte, advirtió que el sindicalismo atraviesa "uno de los momentos más delicados" de los últimos años, presionado tanto por el clima de campaña como por el cuestionamiento social a su propio accionar.

La discusión de fondo: cupos, honorarios y regulación

Gallo planteó que uno de los ejes del debate pasa por el sistema de cupos que limita el registro de prácticos habilitados. Según la postura oficial que reconstruyó, ese esquema impide a algunas empresas contratar profesionales de países limítrofes si no están inscriptos dentro del cupo vigente en la Argentina.

La eliminación o flexibilización de ese registro, señaló Gallo, podría derivar en mejores condiciones de negociación para el sector. La baja del 20% en los costos fue presentada como una de las condiciones centrales para destrabar la medida de fuerza.

Hidrovía y el modelo portuario del Gobierno

Pablo Helman analizó que "todo lo que es la hidrovía, todo lo que son los puertos, es claramente parte del modelo del Gobierno", en un vínculo directo entre la infraestructura portuaria y la estrategia exportadora que impulsa el Ejecutivo. Bajo esa lectura, la intervención de Sturzenegger en el conflicto no sería casual.

Helman leyó el trasfondo del conflicto en clave política antes que gremial: "lo que se pone en juego es también el poder del rumbo del Gobierno" y su capacidad de negociación con distintos sectores de la sociedad.

Qué se viene: la mesa de negociación

Con la actividad portuaria retomada, el foco pasa ahora a la comisión de negociación anunciada por el Gobierno, que reunirá a los distintos actores involucrados para definir un marco regulatorio más estable. El resultado de esa instancia será determinante para evaluar si el conflicto quedó realmente saldado o si se trató de una tregua transitoria.