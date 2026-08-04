Tensión en el oficialismo por la ley de tierras: "las votaciones se ganan o se pierden por un voto"

En Ronda de Editores, el ciclo de +Perfil, el Senado se apresta a una de las sesiones más tensas de las últimas semanas: el jueves se tratará el proyecto de ley de extranjerización de tierras, impulsado por el Gobierno Nacional, en un contexto de números ajustados y negociaciones hasta último momento entre los distintos bloques políticos.

El resultado es incierto. Según se remarcó en el programa, existe una suerte de empate virtual en el recinto, condicionado además por circunstancias particulares que podrían definir el desenlace de la votación.

Un poroteo ajustado y un voto virtual decisivo

Pablo Helman señaló que uno de los factores centrales pasa por el voto de una senadora que, al cursar el mes 32 de su embarazo, solicitó votar de manera virtual. Su definición, indicó, podría resultar clave para el oficialismo y sus aliados en una votación donde cada voto cuenta.

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Helman agregó que a esto se suma una interna dentro del propio espacio de Gobierno, con tensiones que involucran a referentes como Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, en un escenario donde el peso del Senado ya no resulta tan favorable para el oficialismo como en otras instancias legislativas.

La ausencia de la vicepresidenta y las sospechas de un cambio de agenda

Alejandra Gallo destacó un dato que llamó especialmente la atención: el presidente Javier Milei viajará a Colombia para la asunción presidencial en ese país justo el día de la sesión, lo que dejará al frente del Poder Ejecutivo a la vicepresidenta, quien no podrá estar presente para desempatar en el recinto.

Daniel Capalbo planteó la sospecha de que el cronograma del viaje se habría adelantado deliberadamente, en momentos en que la vicepresidenta se manifestó en contra del espíritu del proyecto. "No puede desempatar", subrayó como una de las claves de la jornada.

Un proyecto con fuerte impacto político y social

Capalbo advirtió que la discusión por la ley de tierras excede lo estrictamente legislativo, y anticipó que podría desatar una movilización muy fuerte hacia el Congreso, un factor que complicaría aún más la definición de los senadores que todavía no fijaron postura.

Según Capalbo, el vínculo entre tierra, identidad y arraigo territorial en las provincias es un elemento sensible que podría pesar especialmente en los legisladores que representan a sectores más apegados a esa problemática.

Otras reformas en danza: la Carta Orgánica del Banco Central

Gallo repasó que, además del proyecto sobre tierras, el Gobierno Nacional busca avanzar en otras reformas que no se tratarán esta semana, entre ellas la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa de fuerte impacto económico que también requiere de aliados legislativos.

Para Gallo, la economía comienza a ocupar un lugar cada vez más protagónico en la agenda de cara a la campaña electoral.

El contexto económico y social que atraviesa al Gobierno

Pablo Helman planteó que el clima político no puede desligarse del malestar económico: tras las elecciones de medio término, el Gobierno gozaba de un fuerte respaldo político que no siempre se correspondía con la situación económica de la sociedad.

Helman señaló el caso Adorni como un punto de inflexión en la percepción pública, asociado a episodios de corrupción aún bajo investigación judicial, con un impacto simbólico que comparó con antecedentes de gobiernos anteriores.

La crisis del salario, un límite difícil de sortear

Daniel Capalbo citó encuestas según las cuales más del 70% de la sociedad percibe una crisis salarial, sintetizada en la frase "no llegamos a fin de mes". Diferenció además entre la inflación oficial y la que efectivamente se percibe en las góndolas y en las tarifas públicas.

Para Capalbo, "el dinero disponible" es el verdadero límite concreto que enfrentan las familias, en un escenario donde también preocupa el nivel de endeudamiento y morosidad, con entre 6 y 7 millones de familias afectadas.

Un combo que podría complicar al oficialismo

Helman describió la combinación entre corrupción, crisis salarial y el debate por la ley de tierras como un posible escenario de alta tensión política. Aun así, estimó que el Gobierno lograría reunir los votos necesarios, aunque con un desgaste creciente de cara a las próximas instancias electorales.