La senadora de la oposición Anabel Fernández Sagasti publicó un video donde pide participar virtualmente de la sesión del jueves en el Senado de la Nación, en la que se tratará la Ley de Tierras, debido a su avanzado embarazo y la prohibición de su médico de viajar largas distancias.

"¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?", tituló su publicación la senadora nacional por la provincia de Mendoza por Unión por la Patria, quien a través de un video que publicó en su cuenta de X, cuenta que le envió una nota a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, para que disponga de los medios virtuales necesarios para poder participar el jueves que vienen del debate parlamentario donde "se quieren entregar nuestras tierras a los extranjeros".

En la publicación, sostiene que se encuentra de 32 semanas y que no puede viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire.

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"Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Provincia esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto", explica, y agrega que viajar más de 1000km podría afectar su salud y la del bebé. "No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias".

Cómo siguen las causas judiciales que más preocupan al Gobierno

"Existiendo medios y lugares que ya han sido probado y autorizados por la Corte Suprema de la Nación no veo por qué se me pueda negar este pedido", sostuvo.

Anabel Fernández Sagasti: "No pido un privilegio"

"No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el derecho, el deber y la obligacion como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", finalizó la senadora mendocina.

La sesión del jueves retomará el cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día por no contar con los votos necesarios para avanzar con distintos proyectos, entre ellos la reforma de la Ley de Tierras.

Será el quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego. El escenario continúa siendo ajustado. El oficialismo parte de una base de 21 senadores propios, a los que buscará sumar el respaldo del PRO y de otros bloques dialoguistas para alcanzar los 37 votos necesarios..

En esta oportunidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a que quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira internacional del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. La conducción del debate quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendría la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

Mientras tanto, algunos senadores radicales permanecen a la espera de conocer el texto definitivo de la reforma antes de definir su posición, mientras que representantes de otros bloques provinciales también mantienen conversaciones sobre el alcance de los cambios incorporados al proyecto.

RM/LT