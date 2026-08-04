El peronismo cuestionó los cambios a la Ley de Tierras y convocó una movilización contra la medida: cuándo y dónde será

En un encuentro en la sede del PJ nacional, el peronismo rechazó los cambios a la Ley de Tierras que La Libertad Avanza tratará de aprobar el próximo jueves 6 de agosto en el Senado, y advirtió sobre la profundización de la extranjerización y entrega de la soberanía argentina.

El justicialismo remarcó la gravedad de aumentar del 15% al 25% el límite para que extranjeros posean tierra en nuestro país. Según detallaron, la normativa vigente en la actualidad contempla una superficie comparable a la provincia de Santa Fe, mientras que la ampliación que propone el Ejecutivo equivaldría a una extensión similar a toda la provincia de Buenos Aires.

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Por ese motivo, denunciaron que esta modificación beneficia al FMI (Fondo Monetario Internacional), a corporaciones internacionales y a magnates tecnológicos como Peter Thiel.

Peter Thiel

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Al finalizar el encuentro en la sede del PJ nacional, según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Germán Martínez, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, cuestionó las promesas del oficialismo respecto de una presunta lluvia de inversiones y pidió mantener la presión social, convocando a los diferentes sectores partidarios y también a los ciudadanos a participar en la movilización convocada para este jueves 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso.

Germán Martínez

Según el legislador, “debemos sostener la movilización, hablar con cada argentino haciéndole ver la importancia de ir en contra de esta ley y es muy importante que los distintos sectores del PJ podamos confluir a la movilización”.

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En paralelo, José Mayans, jefe del interbloque justicialista en el Senado, expresó: “Acá desde el principio hay vicio de nulidad en el tratamiento porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no estuvo bien conformada. Lo advertimos el primer día. No recibimos oficialmente los cambios porque siguen con los arreglos”.

José Mayans

Por su parte, el secretario de asuntos agrarios del PJ, Julián Domínguez, aseguró que esta reforma beneficia a “los magnates de la tecnología que han decidido hacer un enclave en la Patagonia en medio del modelo anarcocapitalista de entrega y renuncia a nuestra soberanía de Javier Milei”.

HM