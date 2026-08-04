"Propiedad no es soberanía": Bullrich defendió la nueva Ley de Tierras y apuntó contra Máximo Kirchner

La senadora nacional, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca aprobar este jueves en el Senado, y confirmó que el texto establecerá un límite del 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Cámara Alta, luego de la reunión de la mesa política, la jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que la iniciativa fue consensuada con representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos espacios provinciales. El proyecto incluye cambios sobre tierras rurales, expropiaciones, desalojos, incendios y registros de propiedad.

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Bullrich apuntó especialmente contra la legislación sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a la que denominó “la ley de Máximo Kirchner”. “La ley tuvo como objetivo volver terratenientes a sus amigos. Hicieron negocios los amigos del poder”, afirmó.

La senadora mencionó las propiedades adquiridas por Lázaro Báez en Santa Cruz y acusó a la familia Kirchner de haber comprado terrenos fiscales a precios bajos para luego venderlos por cifras considerablemente mayores. “Esa es la Patagonia que se repartieron, así hicieron sus hoteles”, lanzó.

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La actual Ley de Tierras Rurales establece un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal. La nueva propuesta elevará ese porcentaje al 25%, luego de que el Gobierno debiera modificar su proyecto original para conseguir el respaldo de los bloques aliados.

“Brasil tiene un límite del 25%. México, Paraguay, Uruguay y Chile no tienen límite”, explicó Bullrich. Según sostuvo, la regulación propuesta es razonable porque la Argentina se encuentra lejos de alcanzar ese porcentaje y actualmente cerca del 5% de las tierras está en manos extranjeras.

“El campo sigue siendo el primer activo de nuestro país y está el 95% en manos de los argentinos”, remarcó. La senadora planteó que los inversores extranjeros deben contar con las mismas posibilidades que los nacionales, aunque aclaró que continuarán vigentes los controles vinculados con la seguridad y la defensa nacional.

“Yo conozco la frontera más que nadie. Fui ministra de Seguridad y sé lo que es un campo narco manejado por extranjeros o argentinos”, señaló Bullrich. La iniciativa contempla tres instancias de evaluación relacionadas con la seguridad nacional, la defensa nacional y los objetivos estratégicos del país.

Bullrich rechazó que la propiedad extranjera amenace la soberanía

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que una mayor participación de capitales extranjeros pueda afectar el control argentino sobre el territorio. Frente a esas críticas, Bullrich diferenció la propiedad privada de la soberanía nacional.

“Propiedad no es soberanía. La propiedad es la posesión de un título, un papel o un contrato. La soberanía es la bandera, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad”, sostuvo. También afirmó que un extranjero que compra un campo en el país debe cumplir las leyes y pagar impuestos en la Argentina.

La senadora mencionó como ejemplo el caso de Chandon, empresa de capitales franceses que invierte desde hace más de seis décadas en Mendoza. “A nadie se le ocurrió pensar que Francia es dueña de Mendoza”, ironizó.

Bullrich también se refirió a la estación espacial china ubicada en Neuquén y afirmó que el Estado debe garantizar su capacidad para controlar cualquier instalación estratégica. Según indicó, el presidente Javier Milei ratificó que las autoridades argentinas deben poder ingresar al establecimiento.

“Soberanía es la fortaleza de un Estado para hacer cumplir la ley”, expresó. Para Bullrich, el país perdió soberanía tanto en la base neuquina como en Rosario durante el avance del narcotráfico, una situación que consideró revertida a partir de la intervención del Gobierno nacional.

La senadora señaló además que el proyecto es federal y que refuerza las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales, de acuerdo con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Los gobiernos provinciales conservarán la responsabilidad de garantizar el acceso a lagos, ríos y otros espacios naturales rodeados por propiedades privadas.

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“No existe que no se pueda llegar a un lago”, sostuvo Bullrich. Según explicó, las provincias deberán garantizar un camino público, aunque podrán determinar su extensión y recorrido de acuerdo con las características del territorio.

La dirigente también argumentó que la legislación vigente redujo el valor de las tierras productivas. “La Ley de Máximo Kirchner bajó el precio de la tierra productiva en Argentina”, afirmó, y estimó que el país perdió una valuación potencial de 266.000 millones de dólares.

Otro capítulo de la iniciativa modifica el régimen de expropiaciones y compensaciones a los propietarios. Bullrich señaló que la Argentina es uno de los países con más demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y afirmó que muchas fueron consecuencia de procedimientos mal ejecutados.

“Queremos evitar que una persona a la que le expropian el territorio tenga que esperar 18 años para recuperar lo que le corresponde”, indicó. El objetivo, agregó, es agilizar los procesos y evitar que el Estado termine pagando indemnizaciones mayores varios años después.

El texto también establece mecanismos para que quienes ocupen pacíficamente una vivienda durante diez años puedan obtener el título de propiedad. Bullrich aclaró que el beneficio no se aplicará sobre tierras usurpadas, judicializadas o involucradas en conflictos.

En materia de desalojos, recordó la toma de terrenos de Guernica, que se extendió durante 101 días en 2020. Según sostuvo, ese año se denunciaron 17.000 usurpaciones y los procesos judiciales demoran un promedio de seis años.

“Durante ese tiempo el ocupante está adentro y el propietario sigue pagando impuestos. Eso no es justicia”, planteó. La propuesta contempla identificar a los ocupantes y analizar especialmente los casos en los que haya niños o personas con discapacidad antes de definir su traslado.

La iniciativa también modifica restricciones de la Ley de Manejo del Fuego. Bullrich aclaró que seguirán vigentes las sanciones penales contra quienes provoquen incendios, pero se permitirá utilizar la tierra cuando el propietario no haya tenido responsabilidad en el hecho.

“Si yo tengo un vecino que me quema el campo y no me dejan utilizarlo por 60 años, es un despropósito”, afirmó. “Esta ley no perdona a los que hacen incendios. Protege al productor inocente”, agregó.

El proyecto incluye además la creación de un registro de propiedad digital y una ventanilla federal, destinada a centralizar información y agilizar los trámites entre la Nación y las provincias.

Bullrich aseguró que el oficialismo reunió el acompañamiento de La Neuquinidad, senadores de Salta y Tucumán, el PRO y la UCR. “Somos 44 senadores trabajando juntos, más tres que discuten con nosotros”, afirmó.

La negociación fue analizada este martes 4 durante una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Fabián Fernández y Santiago Caputo.

El encuentro también sirvió para ordenar la agenda legislativa de agosto. Además de la votación sobre propiedad privada, el Gobierno buscará que Diputados trate la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Después de varias postergaciones por falta de votos, la votación de la nueva Ley de Tierras será una prueba para el acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza, los bloques aliados y los representantes provinciales.

RG/MSS