Por qué es engañosa la afirmación de Javier Milei acerca de "la baja de la morosidad"

La morosidad y el endeudamiento se convirtieron en una de las principales preocupaciones para las familias y empresas argentinas, en este contexto, en la mesa que de Ronda de Investigación, se analizó el tema tras 19 meses consecutivos de aumento y se desarrolló que el crecimiento de los créditos impagos comenzó a desacelerarse, aunque el dato esconde una realidad: millones de personas dejaron de ser consideradas sujetos de crédito.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Antonio Riccobene explicó que, "casi el 80% de los créditos de morosos son de deudas por hasta 350 mil pesos", una cifra que permite dimensionar el perfil de quienes enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. En muchos casos, se trata de personas que utilizan el crédito para afrontar gastos cotidianos.

Dónde se concentra el endeudamiento de las familias

"La mayoría de las deudas son deudas de personas que toman deuda, pagan el supermercado con la tarjeta de crédito y después no lo pueden pagar", señaló, al analizar el impacto de la crisis sobre los hogares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Riccobene también puso el foco en la evolución reciente de la morosidad. Después de 19 meses de subas consecutivas, el indicador prácticamente se estancó, pero aclaró que esto no significa que haya comenzado a bajar. "No es que bajó la morosidad, sino que no creció al ritmo que venía creciendo", explicó.

Los bancos tomaron la decisión de excluir personas que puedan tomar un crédito

La razón detrás de esta aparente mejora estaría vinculada con la exclusión de millones de personas del sistema crediticio. Según planteó, "seis millones de personas quedaron excluidas de tomar crédito". Por eso, cuestionó la forma en que se interpreta la evolución de los indicadores: "Es como si vos tenés, vos tenés una escuela, querés subir el promedio de esa escuela, sacás a los que están aplazados".

En ese sentido, el periodista resumió su interpretación de los datos con una frase: "La mayoría de los bancos tomaron la decisión de agarrar a 6 millones de personas y decir, estos no pueden, no son personas sujetas a crédito".

Otro aspecto relevante es el crecimiento de la morosidad en billeteras virtuales y entidades no financieras. Sobre la misma línea, señaló que, "hay una morosidad importante y ahí sí, siguen subiendo", mientras que en junio alcanzó el 33% en esas entidades, frente al 12,7% registrado en los bancos.