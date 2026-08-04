"Le tienen que sacar la matrícula”: Natalia Volosin apuntó contra un abogado libertario de Carajo Stream

En el programa Ronda de Investigación de +Perfil, nuevo canal periodístico de Editorial Perfil, Natalia Volosin se cuestionó el contenido difundido en el streaming Carajo, donde el abogado Alejandro Sarubbi Benítez propuso medidas extremas contra la población del conurbano bonaerense, y hubo una advertencia en cuanto a que esos mensajes se producen en paralelo con el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Durante su intervención, Natalia Volosin reprodujo fragmentos del programa en los que Sarubbi Benítez habló de "la esterilización", propuso "levantar un muro de 15 metros de altura con snipers arriba" y hasta sugirió "todas las mañanas tirar una palm desde aviones" sobre la provincia de Buenos Aires.

Lo dicho por el abogado podrían llegar a la intervención de la Justicia

Asimismo, sostuvo que el episodio excede una simple provocación mediática y reclamó la intervención de la Justicia. "Espero que haya algún fiscal con lo que hay que tener en una república como esta, para hacer respetar la Constitución", afirmó.

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En ese sentido, Volosin recordó que Sarubbi Benítez es abogado matriculado y pidió sanciones profesionales. "Le tienen que sacar la matrícula a este señor", reclamó en referencia al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

De dónde proviene el financiamiento de Carajo Stream

También puso el foco sobre el posible origen de los recursos que sostienen el canal donde se realizaron esas declaraciones. "Todo el mundo sospecha que se sostiene con fondos públicos, con los fondos reservados de la SIDE, para decirlo abiertamente, no tengo ninguna evidencia de esto, tengo fuertísimas sospechas, como las tenemos todos los argentinos y argentinas de bien, que Carajo Stream se sostiene con fondos reservados de la SIDE", expresó.

Para la periodista, las expresiones difundidas en el streaming constituyen un posible delito. "Es un tipo que básicamente utiliza su acceso a los medios de comunicación, de nuevo, seguramente con fondos reservados de la SIDE, que pagamos todos con nuestros impuestos, para hacer apología al delito", sostuvo. Luego, elevó aún más el tono de la denuncia al señalar: "Apología al genocidio en este caso".

A su vez, interpretó que las propuestas de Sarubbi Benítez remiten a prácticas propias del nazismo. "La esterilización y al borde de la eugenesia", afirmó, para luego explicar: "Lo que hicieron los nazis, muchachos, es la eugenesia, las cámaras de gas, aniquilar una población, eso es la eugenesia".