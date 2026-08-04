De quién sería el departamento en el que vive Facundo Moyano

La detención de Facundo Moyano por un presunto episodio de violencia de género contra Candela Arizaga abrió una investigación judicial, pero también derivó en una pesquisa periodística sobre el inmueble donde habrían ocurrido los hechos. En este contexto, Natalia Volosin adelantó información exclusiva en Ronda de Investigación sobre la propiedad del departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Natalia Volosin contextualizó primero la causa judicial y señaló que, "estamos ante un caso de presunta violencia de género", luego de que una joven fuera encontrada corriendo desnuda o semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano, aparentemente tras salir del edificio donde reside el ex diputado.

Según explicó, la mujer "aparentemente manifiesta que salía de ahí, que había estado varios días consumiendo estupefacientes o sustancias y aparentemente manifiesta que estaba de algún modo privada de su libertad", situación que motivó la intervención de la Policía, el SAME y la Justicia porteña.

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El departamento de Facundo Moyano no sería propiedad de él

Más allá de la causa penal, Volosin aseguró haber reconstruido información sobre el edificio y el departamento donde vive Moyano: "Mientras venía para acá me fui encontrando con alguna información exclusiva, importante. Yo diría que en algún punto una pequeña bomba, vinculada no ya al caso de violencia, al que por supuesto vamos a hablar, sino al propio Facundo Moyano y al departamento en el que vive, que no sería de él".

El dato central de la investigación fue la supuesta titularidad del inmueble. Sobre la misma línea, sostuvo que el departamento "estaría a nombre de una sociedad, Toit S.R.L.", creada en 2018. Luego, detalló quiénes integran esa firma: "Toit S.R.L. es una sociedad que fue creada por, en 2018, Sonia María Caputo y Marina Caputo".

El vínculo familiar del dueño del departamento de Facundo Moyano

En este contexto, explicó el vínculo familiar: “¿Quién es Sonia María Caputo? Es la hija de Nicolás Caputo, empresario de la construcción, con negocios con el Gobierno Nacional, en su momento el amigo íntimo de Mauricio Macri”. A partir de esa información concluyó: “Su hija sería la propietaria, a través de una sociedad del departamento en el que reside Facundo Moyano, en el que habría ocurrido este hecho de violencia”.

También recordó antecedentes empresariales que vincularon en el pasado a Nicolás Caputo con personas cercanas al sindicalismo de los Moyano y señaló que otros departamentos del mismo edificio pertenecerían a personas relacionadas con el poder político y empresarial, entre ellas Nicolás "Nicky" Caputo y Juliana Awada, aunque ese aspecto quedó planteado como parte de una investigación en desarrollo y no vinculado directamente con la causa judicial.