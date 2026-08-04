Campaña contra antiArgentina: un informe desmiente una operación organizada y cuestiona el discurso oficial

El debate sobre una supuesta campaña internacional contra Argentina en redes sociales volvió a instalarse luego de las declaraciones del presidente Javier Milei y de la difusión de un informe que analizó el comportamiento de miles de publicaciones tras la final del Mundial. En el nuevo canal periodístico de Perfil, +Perfil,⁠ la periodista Sol Clemente llevó a cabo un análisis en cuanto a este tema.

El Gobierno avanzó con modificaciones a la Ley de Migraciones mediante el DNU 681, en un contexto de endurecimiento del discurso hacia los extranjeros y de referencias a presuntos "mensajes de odio contra los argentinos".

El exabrupto de Javier Milei en Brasil

En ese marco, el presidente Javier Milei vinculó las críticas recibidas en redes con actores externos y señaló que los mensajes de odio venían directamente del país vecino, del país donde actualmente está Lula da Silva, en este caso Brasil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un repaso por las declaraciones recientes de Javier Milei, sostuvo: "Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores".

Como contraste, están las palabras del ex asesor presidencial Demian Reidel durante una exposición internacional, donde afirmó: "Obviamente, el problema con estas áreas es que son pobladas por los argentinos. Así que esta es la única cosa que hemos arreglado". Por lo cual, esa afirmación abre otro interrogante: "Eso sería catalogado como un mensaje de odio".

Cuándo empezaron las sospechas sobre una campaña anti Argentina

El eje central del análisis estuvo puesto en un estudio elaborado por Inteligencia Analítica, que examinó 587.907 publicaciones realizadas por 325 cuentas entre el 19 y el 21 de julio, es decir, antes y después de la final del Mundial.

La principal conclusión, según ⁠Clemente, contradice la hipótesis de una operación coordinada contra Argentina: "No hubo cuentas recién creadas. Es decir, que no hubo una campaña anti-argentina".

En cambio, el informe detectó un fenómeno distinto: "Hubo hostilidad, sí, como suele pasar en la red social X", pero no encontró evidencia de una estructura organizada para instalar un discurso contra el país, advirtió.

Entre los datos destacados, "la mitad de las cuentas estaban en la red social X hace más de siete años", mientras que "el 81% de las cuentas estaban creadas ahí hace más de tres años en la red social", detalló la periodista.