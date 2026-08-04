Quién estaría a cargo la defensa técnica de Facundo Moyano por el caso de Candela Arizaga

El abogado Alfredo Gascón Cotti podría asumir la defensa técnica de Facundo Moyano, detenido tras un presunto episodio de violencia de género ocurrido con Candela Arizaga en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El nombre del letrado habría sido acercado a la familia del dirigente sindical durante las primeras horas de la investigación.

“Quien asumiría la defensa es alguien a quien habrían acercado a la familia: Alfredo Gascón Cotti”, indicó la conductora de Ronda de Investigadores, Natalia Volosin, en +Perfil, el nuevo canal periodístico de Editorial Perfil. La designación todavía no fue presentada como definitiva, aunque el abogado aparece como la principal alternativa para representar al hijo de Hugo Moyano.

Un estudio tradicional de La Plata

Gascón Cotti pertenece a un estudio jurídico con trayectoria en la ciudad de La Plata y experiencia en expedientes de repercusión pública y política. “Es un estudio muy tradicional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires”, señalaron al describir su perfil. La información precisa que quien intervendría sería Alfredo Gascón Cotti hijo.

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El abogado fue definido como una figura “vinculada a la política”, pero también como un profesional “muy respetado” y “muy serio”. Sus contactos y su conocimiento del escenario político y judicial explicarían su posible incorporación a la defensa de Moyano.

Sus antecedentes en causas públicas

Entre los expedientes en los que intervino se destaca el caso de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político detenido cuando realizaba extracciones con tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.

“Gascón Cotti fue el abogado de Chocolate Rigau”, recordó el informe. El caso tuvo fuerte impacto político y judicial, especialmente luego de que la Cámara anulara inicialmente el procedimiento que había derivado en la detención.

También se menciona su participación como abogado de la familia de Jorge Julio López, testigo clave en causas por delitos de lesa humanidad que desapareció en 2006, un expediente de altísima sensibilidad institucional y social.

Moyano espera la decisión de la Justicia

Facundo Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A tras un llamado al 911 por un presunto incidente con su pareja. El fiscal Julián Pistone dispuso su detención por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La modelo rosarina Candela Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano. Las circunstancias del episodio continúan bajo investigación y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.

En ese contexto, la elección del defensor será uno de los próximos movimientos clave. La eventual llegada de Gascón Cotti sumaría al expediente a un abogado con experiencia en causas de alto perfil y fuerte exposición mediática.