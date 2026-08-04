Tensión diplomática: en medio del conflicto a nivel ideológico Lula busca frenar la confrontación con Argentina

La relación bilateral entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión, marcado por el enfrentamiento político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, y por la cercanía del presidente brasileño con sectores opositores al oficialismo de Jair Bolsonaro.

El tema fue analizado en +Perfil, el nuevo canal periodístico del Grupo Perfil, donde se explicó que, pese al endurecimiento del discurso entre ambos mandatarios, desde Brasil optaron por bajar el tono de la confrontación. Según el análisis desde el país vecino, "está en silencio, creo que es la estrategia del gobierno de evitar la confrontación, de seguir alimentando el fuego". La intención del entorno de Lula sería evitar una escalada que termine beneficiando políticamente a sus adversarios.

Por qué Lula planea no responderle a Javier Milei

"Desde el entorno de Lula se considera que responder a los insultos serviría para alimentar una escalada que no es necesaria", e incluso, convertir el conflicto en un eje central "lo saca de la verdadera campaña".

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Sin embargo, la tensión ya tuvo consecuencias en el vínculo diplomático entre ambos países. El regreso del embajador brasileño en Argentina, Julio Vittel, permanece congelado: "Lo que sí todavía no se sabe, y es un efecto de esto, es que el retorno del embajador está congelado, de Julio Vittel, el embajador brasileño en Argentina, que es una manera de protesta".

El castigo de Brasil hacia Argentina

El diplomático tenía previsto regresar a Buenos Aires, pero todavía no existe una fecha definida: "No tener una fecha para la vuelta es el castigo que está recibiendo Argentina, la embajada está a cargo de un encargado de negocios".

La estrategia brasileña, de acuerdo con el análisis, apunta a evitar que el enfrentamiento con Milei termine desplazando el eje de la campaña electoral. En ese sentido, la escalada no beneficia ni a Lula ni a Bolsonaro: "Para mí no beneficia a ninguno de los dos, porque escalar con Milei va a seguir repitiendo, la última escalada le dio detalles, ya detalló las cuestiones del juicio. Es mejor frenar y focalizarse en Bolsonaro".

El partido Republicanos decidió declararse neutral y retiró su apoyo a Bolsonaro: "Republicanos era una posibilidad que aportara o a Daniela Márquez, que fue la Presidenta de la calle económica federal del gobierno de Bolsonaro, o a Damares Alves, que es una diputada conservadora con mucha voz en ese lado de la política".