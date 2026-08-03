La mesa política de Milei vuelve a reunirse para ordenar la agenda del Congreso

La convocatoria se produjo pocos días antes de que el Congreso Nacional retome formalmente su actividad y en un contexto en el que el Ejecutivo pretende recuperar la iniciativa política después de las semanas atravesadas por el Mundial de fútbol y el parate legislativo. La intención es llegar con una estrategia consensuada para negociar cada proyecto y evitar nuevos traspiés parlamentarios en el segundo semestre legislativo.

Entre los principales temas analizados figuró la suspensión de las PASO, una de las apuestas políticas del oficialismo para el próximo calendario electoral. En la Casa Rosada consideran que existen posibilidades de conseguir los apoyos necesarios si prosperan las conversaciones con gobernadores y legisladores dialoguistas.

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Otro de los ejes es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el presidente Javier Milei busca convertir en una de las iniciativas económicas más importantes del segundo semestre. El proyecto apunta a reforzar la autonomía del Banco Central y limitar definitivamente la posibilidad de financiar al Tesoro mediante emisión, una propuesta que el mandatario presentó públicamente la semana pasada y que ahora deberá iniciar su recorrido legislativo.

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La mesa política del Gobierno también repasó el estado de otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, los cambios pendientes en el esquema de zonas frías y distintos proyectos económicos que permanecen en carpeta desde antes del receso parlamentario.

En paralelo, el oficialismo evaluó el cronograma de trabajo para las próximas semanas y la conveniencia de escalonar los debates en función de las posibilidades reales de reunir los votos necesarios en ambas cámaras. La experiencia del primer semestre llevó a la Casa Rosada a priorizar una estrategia más gradual, negociando proyecto por proyecto con los bloques dialoguistas y los espacios provinciales.

La negociación con gobernadores vuelve al centro de la estrategia

Uno de los principales desafíos del Gobierno continúa siendo la construcción de mayorías legislativas. Sin quórum propio ni en Diputados ni en el Senado, La Libertad Avanza necesita sostener acuerdos con gobernadores, senadores provinciales y sectores de la oposición dialoguista para aprobar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

Por ese motivo, la relación con los gobernadores ocupó un lugar central durante la reunión. En Balcarce 50 entienden que buena parte del éxito de la agenda legislativa dependerá de mantener abiertas las negociaciones con las provincias, especialmente en aquellas leyes que tienen impacto fiscal o modifican el reparto de recursos.

El Gobierno también busca evitar que la campaña electoral termine paralizando la actividad parlamentaria. Con el calendario político entrando en su etapa decisiva, el oficialismo pretende avanzar rápidamente con las reformas legislativas consideradas prioritarias antes de que la discusión electoral complique la posibilidad de alcanzar consensos.

Mientras tanto, la mesa política de Javier Milei seguirá reuniéndose de forma periódica para monitorear las negociaciones y ajustar la estrategia legislativa. En la Casa Rosada consideran que ese espacio se consolidó como el ámbito donde se coordinan las decisiones políticas del Gobierno y desde donde se define el rumbo parlamentario de la administración libertaria.

RG