El Gobierno busca que el Congreso marque la agenda del segundo semestre

El Gobierno quiere que el Congreso concentre buena parte de la discusión pública durante la segunda mitad de 2026. La Casa Rosada prepara proyectos económicos y políticos que intentará instalar durante las próximas semanas, mientras los ministerios avanzan con anuncios propios. "El gran debate público del Gobierno se va a dar en el Parlamento", anticipan cerca del presidente Javier Milei.

La apuesta comenzó a tomar forma tras la salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. La investigación judicial contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento y posibles dádivas había ocupado la agenda durante varios meses y alimentado los pedidos opositores para que fuera interpelado. En Balcarce 50 creen que el recambio permitió desplazar el caso Adorni y recuperar espacio para comunicar la gestión.

La reorganización también alcanzó a las áreas encargadas del mensaje oficial. Adrián Ravier asumió como vocero presidencial y quedó enfocado en la comunicación política, mientras Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, se incorporó a la mesa política. Además de las conferencias de los martes, el Ejecutivo prepara exposiciones temáticas y presentaciones dirigidas a distintas regiones del país.

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La reforma del Banco Central abrirá el debate económico

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aparece entre las primeras iniciativas que el Ejecutivo pretende enviar al Parlamento. El asunto fue tratado en la última reunión de Gabinete y el texto definitivo podría quedar listo en las próximas semanas. El objetivo declarado es reforzar los límites para que la autoridad monetaria no vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión.

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La presentación pública tendrá varias voces. Ravier explicará los aspectos políticos, el ministro de Economía, Luis Caputo, se dirigirá especialmente a los mercados y Milei podría conceder entrevistas para defender la reforma. En el Gobierno también analizan una cadena nacional para exponer los principales cambios.

La agenda incluye una eventual ley de "shutdown", inspirada en el mecanismo utilizado en Estados Unidos ante bloqueos presupuestarios. También figuran el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y nuevas modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, después de las consultas realizadas con colegios profesionales de contadores. En Balcarce 50 calculan que estos asuntos ocuparán buena parte de la actividad parlamentaria durante las próximas cuatro semanas.

El Súper RIGI es uno de los proyectos bandera de la gestión libertaria

El denominado Súper RIGI, que ya fue girado al Senado, completa esa primera tanda de discusiones. Más adelante podrían sumarse iniciativas sobre sociedades autónomas y el desarrollo de la inteligencia artificial, impulsadas desde el área de Federico Sturzenegger. Milei pidió a sus ministros que aceleren el envío de las reformas previstas para el segundo semestre.

Santilli buscará los votos de los gobernadores

Diego Santilli encabezará las conversaciones con los mandatarios provinciales, con el respaldo de Karina Milei. El Gobierno necesita esos apoyos para avanzar con sus proyectos económicos y con la reforma electoral que pretende debatir en el Congreso. La eliminación o suspensión de las PASO de 2027 aparece entre los objetivos de esa negociación.

Santilli ya comenzó las negociaciones con las diferentes provincias

En el entorno presidencial aclaran que el respaldo a la agenda económica tendrá tanta importancia como el acompañamiento a los cambios electorales. La reforma del Banco Central será uno de los primeros pedidos concretos que el Ejecutivo llevará a los gobernadores. La postura de cada provincia también pesará en las futuras conversaciones políticas con La Libertad Avanza.

El Gobierno quiere que las próximas semanas giren alrededor de los proyectos enviados al Congreso. En la última reunión de Gabinete, Milei pidió a sus funcionarios que continuaran trabajando para construir "el Gobierno más reformista" de la historia argentina. La actividad parlamentaria será el principal instrumento para sostener esa definición.

Salud, educación y viajes presidenciales completan la agenda

La actividad oficial incluirá anuncios que no dependerán del Parlamento. El área de Salud prepara novedades sobre obras en el Hospital Garrahan, mientras Educación continuará difundiendo los resultados de las pruebas Aprender. La Cancillería organiza, además, los próximos viajes presidenciales a Perú, Ecuador, Colombia y Brasil.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicará medidas preventivas relacionadas con un posible episodio de El Niño. También se anticipan anuncios sobre la cobertura de medicina prepaga para integrantes de las fuerzas de seguridad. Los ministros y sus equipos participarán directamente en la presentación de cada medida.

Milei prepara la reelección con una campaña corta y más diálogo con gobernadores

El Ejecutivo difundirá además acciones conjuntas entre ministerios, como el operativo de asistencia enviado a Venezuela después del doble terremoto. En esa tarea participaron Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y Relaciones Exteriores. Los anuncios ministeriales acompañarán una agenda dominada por el debate legislativo.

"Este es un Gobierno que, por definición, no corta cintas", afirmó un funcionario al describir el perfil que buscarán mostrar. La Casa Rosada pretende recuperar la iniciativa con una sucesión de reformas y anuncios de gestión. Santilli tendrá ahora la tarea de reunir entre gobernadores y aliados los votos necesarios para llevarlas adelante.