Cómo se elige un primer ministro en el Reino Unido y por qué puede permanecer en el cargo tras renunciar

El reemplazo de un primer ministro en el Reino Unido responde a una lógica diferente de la que rige en los sistemas presidenciales. Marcelo Justo, corresponsal de +Perfil desde Londres, explicó que el jefe de Gobierno no es elegido directamente por la población, sino que surge de la mayoría parlamentaria.

“Es difícil explicarlo, porque además en los últimos diez años hubo siete primeros ministros y hubo que explicarlo siete veces”, señaló Justo. El periodista destacó que, aunque el procedimiento puede parecer extraño desde el exterior, siempre responde al mismo mecanismo.

Los ciudadanos no eligen directamente al primer ministro

En las elecciones británicas, los votantes eligen a los representantes de las 650 circunscripciones electorales. A partir de esos resultados se determina qué fuerza obtiene la mayoría en la Cámara de los Comunes. “No se elige directamente al primer ministro. Se elige a cada parlamentario de las 650 circunscripciones electorales que hay”, explicó Justo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El partido que consigue la mayor cantidad de legisladores forma el Gobierno y coloca a su líder al frente del Poder Ejecutivo. “El partido que gana más parlamentarios elige a su líder partidario como primer ministro. Es el Parlamento el que elige al primer ministro”, resumió.

Por ese motivo, un cambio en la conducción del partido gobernante puede provocar una modificación en la jefatura del Gobierno sin necesidad de convocar inmediatamente a elecciones generales.

Por qué el primer ministro continúa después de renunciar

Cuando el bloque parlamentario mayoritario le retira su confianza a su líder, comienza el proceso para encontrar un reemplazante. El primer ministro presenta su renuncia, pero permanece temporalmente en el cargo para evitar un vacío de poder. “Básicamente, el primer ministro renuncia, pero sigue a cargo hasta que su partido llegue a elegir un nuevo líder partidario”, detalló el corresponsal.

Una vez finalizada la elección interna, el nuevo líder de la fuerza gobernante queda automáticamente en condiciones de convertirse en primer ministro. “Una vez que elige ese nuevo líder partidario, ese líder partidario se convierte automáticamente en primer ministro”, agregó.

Una transición que puede completarse en el mismo día

Justo destacó la velocidad con la que pueden realizarse los cambios en Downing Street. La transición se concreta apenas queda definido quién encabezará el Gobierno. “Los cambios de uno a otro se producen en el mismo día”, afirmó. Incluso después de una elección general, el mandatario saliente abandona rápidamente la residencia oficial para permitir el ingreso de su sucesor.

“El conservador hace sus valijas y se va de esa casa, y pasa a ocuparla el primer ministro laborista que haya ganado las elecciones”, ejemplificó. El periodista definió el procedimiento como “muy automático” y dominado por “la lógica parlamentarista del Reino Unido”. La continuidad institucional depende del Parlamento y de los partidos, no de un mandato presidencial elegido de forma directa.

La conversación también incluyó una referencia a Larry, el gato que vive en Downing Street y permanece allí sin importar quién ocupe el cargo. “Está permanentemente, no importa quién sea el primer ministro ni de qué color político”, bromeó Justo.