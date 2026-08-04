Cuenta DNI confirmó los beneficios exclusivos de agosto para ahorrar durante todo el mes

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, publicó los beneficios mensuales que estarán disponibles durante todo agosto. Entre ellos, confirmó que una promoción exclusiva que fue introducida recientemente, con la que podrán ahorrar en una reconocida estación de servicio, volverá a estar vigente las próximas semanas.

La aplicación cuenta con promociones disponibles para distintos rubros de consumo, como gastronomía, eventos, ferias, librerías, entre otros. Para poder acceder a los mismos, los usuarios deberán obtener una cuenta, para lo que tendrán que validar su identidad, y escanear sus DNI.

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Beneficios de Cuenta DNI en agosto 2026

Durante este mes de agosto, los usuarios de Cuenta DNI accederán a un 40% de descuento todos los días con tope reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos, en compras realizadas en universidades, clubes, entidades educativas y eventos. También habrá un 10% de descuento los lunes y martes en librerías de texto adheridas.

La aplicación cuenta con promociones disponibles para distintos rubros de consumo, como gastronomía, eventos, ferias, librerías, entre otros.

Por otro lado, continuará la vigencia del beneficio en sucursales de YPF FULL, que se trata de un 25% de descuento en la compra de comida, promoción que también es válida para locales de gastronomía adheridos. En ambos casos, el tope de reintegro fue actualizado a $8.000 y se alcanza con $32.000 en consumos.

Asimismo, también habrá un 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos, en comercios barriales. Por otro lado, también podrán aprovechar un 40% de ahorro todos los días con tope de $6.000 en ferias y mercados de la provincia de Buenos Aires.

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Para comprar garrafas a menor precio, también habrá un 25% de descuento todos los días, con tope unificado de $8.000 por mes que se alcanza con $32.000 en consumos al pagar con la billetera digital. En cambio, se podrá aprovechar un 10% de descuento los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro.

Por otra parte, disfrutarán de un 30% de descuento todos los días con tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales, en distintas marcas destacadas, como Havanna, Lucciano’s, Grido, entre otras. Finalmente, los consumidores obtendrán hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos, siempre y cuando paguen con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

JSM