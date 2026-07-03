La billetera virtual Personal Pay anunció la llegada de un nuevo beneficio con el que sus usuarios podrán recargar combustible a menor costo. Este se otorgará en alianza con la empresa Puma Energy, que busca integrar su aplicación propia, Puma Pris, al ecosistema digital elegido por los argentinos a diario.

La app de la compañía cuenta con 1,5 millones de usuarios activos en el país. Funciona como una billetera digital y programa de fidelización que permite a los clientes abonar combustibles, cargas de GNC y comprar en tiendas de conveniencia Super 7. A través de su uso, los usuarios acumulan puntos que pueden canjear por descuentos y litros de gasolina.

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Ahorro en combustible: cómo es el descuento de Personal Pay en Puma Energy

La nueva alianza entre Puma Energy y Personal Pay ofrece un 10% de reintegro en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel en estaciones adheridas. Sin embargo, para poder aprovecharlo, será necesario utilizar la app Puma Pris y pagar con la Visa Personal Pay.

Por medio de la alianza con Puma Energy, Personal Pay ofrece un 10% de reintegro en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel en estaciones adheridas.

El beneficio podrá utilizarse todos los sábados de julio y agosto. El tope de reintegro es de $4.000 por transferencia y los usuarios podrán realizar dos cargas mensuales como máximo. Esta promoción es especialmente ventajosa para la llegada de las vacaciones de invierno, ya que los traslados se multiplican.

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Otros descuentos de Personal Pay para vehículos

Además del descuento en combustible, los usuarios de Personal Pay también podrán aprovechar un 30% de descuento en viajes realizados a través de la app Taxi Premium los lunes, martes y miércoles, con tope de reintegro de $1.500. Sin embargo, solamente se podrán realizar hasta 4 transacciones por cuenta.

La billetera digital también ofrece descuentos del 10% al 20% en Daytona, donde podrán ahorrar en la compra de neumáticos importados y en la mano de obra y lubricentro para el auto. Esto incluye la reparación del tren delantero, cambio de neumáticos y baterías, frenos y amortiguación.

JSM/MSS