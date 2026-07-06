Banco Provincia activa un cambio que impacta en cada operación por cajero

Banco Provincia puso en marcha un cambio en el uso de sus cajeros automáticos que alcanzará a los usuarios que realicen operaciones habituales en la red de la entidad. A partir de esta nueva modalidad, los comprobantes dejarán de imprimirse en papel en buena parte de las transacciones y pasarán a enviarse de manera digital al correo electrónico registrado por cada cliente.

La medida forma parte de una política orientada a reducir el consumo de papel y avanzar en prácticas más sustentables. Según informó la entidad, las constancias digitales se enviarán automáticamente al mail que cada usuario tenga registrado en e-Provincia una vez finalizada la operación en el cajero.

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El cambio alcanza a operaciones como extracciones de dinero, consultas de saldo, transferencias, constitución de plazos fijos, solicitudes de préstamos, pagos de impuestos y servicios, compras y recargas, entre otras transacciones habituales que se realizan en cajeros automáticos.

Qué pasa si el usuario no tiene correo registrado

Para quienes ya tengan una dirección de correo electrónico cargada en e-Provincia, el procedimiento será automático: al terminar la operación, el comprobante se enviará en formato digital a ese mail. De esta manera, el usuario podrá conservar la constancia sin necesidad de imprimir el ticket.

En cambio, quienes todavía no tengan registrado un correo electrónico recibirán una indicación en la pantalla del cajero para completar ese dato. Hasta que el registro quede realizado, el cajero seguirá entregando el comprobante impreso en papel, para garantizar que el usuario cuente con una constancia de la operación.

Desde la entidad aclararon además que las operaciones que todavía no estén incluidas dentro del nuevo sistema continuarán entregando comprobantes impresos como hasta ahora.

Un cambio operativo y ambiental

El reemplazo progresivo de los tickets impresos por comprobantes digitales apunta a modificar una práctica cotidiana para millones de usuarios bancarios. Además de reducir el uso de papel, la medida busca facilitar el acceso a las constancias de operaciones, ya que quedarán disponibles en el correo electrónico registrado por cada cliente.

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En la práctica, el cambio obliga a los usuarios a revisar que su dirección de mail esté correctamente cargada y actualizada en e-Provincia. Ese dato será clave para recibir los comprobantes digitales y evitar inconvenientes al momento de consultar o respaldar una operación realizada en un cajero automático.

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