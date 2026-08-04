A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 4 de agosto

El dólar blue abrió este martes 4 de agosto a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 4 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 4 de agosto el dólar oficial abrió a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Quiénes son los primeros en cobrar por ANSES en agosto: el calendario de pagos confirmado

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 4 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.519,80 para la compra y $1.521,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 4 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy martes 4 de agosto a $1.576,30 para la compra y $1.576,80 para la venta.

Escala salarial de seguridad privada: de cuánto es el sueldo de los vigiladores en agosto de 2026

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, martes 4 de agosto a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 4 de agosto

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 4 de agosto en $1.568,63 para la compra y $1.572,58 para la venta..

Encuesta: el 65% desaprueba a Milei y el 61,9% votaría por un cambio el año que viene

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 411 puntos básicos este martes 4 de agosto.