La liquidación de dólares del campo cayó 16% en los primeros siete meses de 2026

La empresas agroexportadoras liquidaron U$S 2.918 millones de dólares en julio, lo cual representa una caída 3% en relación con el mes anterior, de acuerdo con lo informado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan al 48% de las exportaciones argentinas.

En los primeros siete meses de 2026, el acumulado alcanza los US$ 16.297 millones, que marca un ingreso inferior del 16%.

“El mes de julio de 2025 se caracterizó por la finalización del Decreto 38/2025 que fijó bajas temporales de derechos de exportación y, por lo tanto, un flujo de ventas a exportación y registro de contratos de ventas al exterior superior al promedio histórico de ese mes”, señalaron CIARA y CEC en un comunicado.

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“El año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, añadieron las cámaras.

Exportaciones récord

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señala que en los primeros siete meses del año, las exportaciones de los principales granos y derivados industriales alcanzaron un volumen récord de 69 millones de toneladas (Mt), con un crecimiento interanual del 11,3% y superando a su vez el pico previo registrado en 2022 de 65 Mt.

“Este hecho está en línea con una demanda que viene absorbiendo granos en niveles récord, destacándose cultivos como el trigo, con exportaciones por 11,7 Mt, 70% por encima del promedio de los últimos años, o girasol, con envíos por 5 Mt, más que duplicando sus despachos habituales”, indica el ifnorme.

A pesar del récord, el aumento relativo de las exportaciones continúa por debajo del salto en la producción. “Comparando los valores actuales con los del año 2022, cuando se había registrado el máximo anterior en despachos de granos, las exportaciones acumuladas crecieron un 6,15%, mientras que la producción avanzó un 26% con relación al mismo año”.

Tomando los los principales cultivos, a la semana del 22 de julio se había comprometido el 52% de la cosecha 2025/26, frente a un promedio del 64% en los últimos 25 años. “Se trata de 8 puntos porcentuales por debajo de la media histórica, un rezago que ubica a la campaña actual más de un desvío estándar por debajo de su comportamiento típico. Sobre este cuadro de fondo, sin embargo, las últimas semanas empiezan a mostrar señales de reactivación.”

Según la BCR, en soja, el volumen comercializado creció un 4% semanal, mientras que las fijaciones avanzaron un 7,8%, por un total de 1,14 Mt. El maíz siguió la misma línea, con fijaciones por 1,39 Mt, un alza semanal del 5,2% y un volumen total comercializado que se movió casi a la par, en 1,33 Mt. El movimiento más pronunciado se dio en el trigo nuevo: tras varias semanas de un ritmo de fijaciones prácticamente estancado, la semana del 22-jul registró un repunte del 30%, acompañado por un aumento del 19,9% en la comercialización.

Mejores precios

Las subas de precios con respecto a principios de julio tuvieron muchos que ver, ya que en el caso de la soja y el maíz, aumentaron 5,5%, mientras que en el trigo aumentó 7%.

Esta dinámica encuentra correlato en los precios. Al 29-jul, los precios pizarra de la soja y el maíz alcanzan un valor de US$ 339,6/t y US$ 189/t, respectivamente, frente a valores promedio de US$ 328,2/t y US$ 180,5/t a comienzos de mes, marcando subas en torno a 5,5% para ambos cultivos. El trigo nuevo replicó el movimiento: el futuro a diciembre (TRI.ROS/DIC26) cerró en 222,5 US /t para el jueves de esta semana, casi un 7% por encima de los valores de inicio de mes.

LM